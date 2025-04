Centro storico: strade più pulite: "Oltre 900 interventi per il decoro"

Per l’anno in corso, cioè il 2025, sono poco più di 900 gli interventi programmati di lavaggio stradale in centro storico a Forlì. Per migliorare la vivibilità della zona nevralgica della città e combattere il degrado, il Comune è impegnato da tempo in una capillare e ricorsiva serie di interventi di lavaggio delle aree pubbliche più critiche e frequentate. Oltre a piazza Saffi, corso della Repubblica, corso Mazzini, corso Garibaldi, corso Diaz e via delle Torri, ci sono piazza Duomo, via Marsala, via degli Orgogliosi, piazzetta della Misura, l’androne comunale e numerose altre strade attenzionate dall’amministrazione comunale sotto il profilo del decoro urbano e degli abbandoni.

"Questi lavaggi, effettuati con l’idro pulitrice, sono aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria di Alea Ambiente. Sono un di più – spiega l’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta – che questa amministrazione ha iniziato a mettere in campo negli ultimi anni con una frequenza sempre maggiore, per rispondere alle crescenti richieste dei residenti di tutela del decoro urbano. Per il 2025 sono programmati 918 interventi in 65 siti diversi del centro storico, 5 in più rispetto al 2024, a cui si vanno ad aggiungere quelli straordinari eseguiti in occasione di eventi e situazioni più critiche. Da quest’anno, i lavaggi interesseranno anche il loggiato e tutte le gradinate di San Mercuriale, il percorso pedonale tra via Orsini e piazzale Monte Grappa, via Gaudenzi, il Sacrario in corso Diaz e i portici di via Guido Bonali. Queste 5 aree pubbliche vanno ad arricchire la pianificazione del 2024 e testimoniano un’attenzione sempre maggiore dell’amministrazione comunale verso la qualità della vita in centro storico".

"Le centinaia di spazzamenti e lavaggi stradali eseguiti giornalmente da Alea e potenziati di recente dal nuovo aspiratore elettrico Glutton – prosegue l’assessore –, rafforzano questa puntuale pianificazione, rendendola ancora più capillare e delineando una strategia tentacolare di lotta al degrado urbano e promozione del senso civico tra i nostri cittadini che continueremo a promuovere nel nostro centro".

ma.bo.