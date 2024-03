Centro storico tema caldo. Rinaldini torna all’attacco: "Dov’è il piano di rilancio?"

Graziano Rinaldini, candidato sindaco per il centrosinistra, attacca la giunta cittadina dopo le due conferenze stampa di fine mandato degli assessori alla cultura, Valerio Melandri, e al centro storico, Andrea Cintorino. "Dopo lo spot sulla cultura per i ‘non’ intelligenti – afferma Rinaldini –, ecco che il declino del centro storico è colpa dei forlivesi, rei di non essere riusciti, in cinque anni di giunta Zattini, a innamorarsene". Le due conferenze vengono così definite "un fuoco di fila di proclami che si scontrano con la realtà, che è sotto gli occhi di chi si trova a passare per le vie del centro storico, tra sporcizia e saracinesche abbassate".

Il candidato sindaco si chiede, quindi, che fine abbia fatto il piano di rilancio del centro storico promesso a inizio legislatura dalla giunta. "Quando parlo di progetto di sviluppo non intendo costose iniziative spot come le luminarie – spiega Rinaldini –, che non generano indotto e presenze se non sporadicamente, senza una visione complessiva di rilancio". Chiamando in causa le altre città romagnole come esempio da seguire "per cercare nuove funzioni per il centro storico", propone di mettere in campo "riqualificazione e incentivi per le attività commerciali, una qualificata politica di residenza e servizi".

Rinaldini ne ha anche per "l’altra grande assente: la sicurezza" definendo "ottuse" le politiche di repressione messe in campo, "culminate con il divieto ridicolo di sedersi sugli scalini delle Poste. Non è così che si risolve il problema – afferma il candidato sindaco –. È necessario mettere in campo risposte pragmatiche con la riorganizzazione e il rafforzamento del corpo di Polizia Locale e con la promozione di iniziative di rigenerazione urbana a valenza sociale e culturale".

Conclude poi sulla cultura: "Cinque anni di confuse politiche di marketing e di immagine ci consegnano una situazione di estrema fragilità sul fronte dell’offerta culturale, con musei chiusi, collezioni d’arte nei depositi e la prospettiva di un cantiere infinito in biblioteca".

Inoltre, Rinaldini interviene in merito alla vertenza in corso da più di due mesi tra il gruppo Hera e i sindacati. "Auspico da parte del gruppo un atteggiamento più dialogante e mi unisco alla voce delle organizzazioni sindacali affinché, anche dal sindaco di Forlì come hanno fatto altri sindaci, giunga una rapida risposta alla loro richiesta d’incontro della governance pubblica. Le lavoratrici e i lavoratori sappiano che sono al loro fianco".