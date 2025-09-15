Focus sul centro: il vescovo incontra quartiere e associazioni

Forlì, 15 settembre 2025 – Riprende la visita pastorale del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, che da domani a domenica 21 settembre incontrerà le parrocchie dell’Unità pastorale del Centro storico, guidate da don Nino Nicotra: Cattedrale, San Biagio, Schiavonia, Santissima Trinità, Ravaldino, Santa Lucia e San Mercuriale. Accompagnato dal parroco e dai suoi collaboratori, il vescovo incontrerà le persone nei vari appuntamenti in programma.

Domani alle 18, nei locali della Trinità (piazza Melozzo) si svolgerà l’incontro con il comitato di quartiere e le associazioni legate alla vita sociale e culturale del centro città, e alle 20.45 ci sarà la veglia di preghiera a San Mercuriale. Martedì alle 18, sempre alla Trinità, mons. Corazza vedrà i consigli per gli affari economici e alle 20.45 i catechisti e gli educatori.

Mercoledì a Ravaldino appuntamento alle 18.30 con le realtà caritative e alle 21 con l’equipe dell’animazione liturgica. Giovedì nei locali della Trinità, alle 18.45 incontro con il consiglio di Unità pastorale e poi alle 21 assemblea di Unità pastorale in Sala Melozzo. La visita si concluderà domenica con la messa che mons. Corazza presiederà alle 11 in Cattedrale: per l’occasione quel giorno sono sospese tutte le altre messe nelle chiese dell’Unità pastorale del Centro storico.

“Questo è il tempo dei cristiani costruttori di pace, artigiani di riconciliazione, servitori della gioia – aveva affermato il vescovo iniziando la visita pastorale nel dicembre 2024 – ed è questo che verrò a dire nella visita pastorale a tutte le comunità della nostra diocesi. Lo farò personalmente, perché il messaggio è troppo importante e non basta una lettera o un discorso per ravvivare insieme la fiamma della nostra fede, speranza e carità”.

La visita pastorale continuerà poi con altri appuntamenti nell’ultima parte del 2025: dal 29 settembre al 5 ottobre nell’Unità pastorale di Forlimpopoli (parrocchie di San Rufillo, San Pietro, Selbagnone, Sant’Andrea e San Leonardo). Dal 6 al 12 ottobre mons. Corazza sarà a Bertinoro (Concattedrale, a Santa Maria di Urano, Collinello, Fratta Terme, Lizzano, Massa, Polenta e Tessello), mentre dal 13 al 19 ottobre farà visita alle parrocchie del Lago, Montecchio, Monticino, Provezza, Santa Croce e San Giuseppe Operaio. Dal 3 al 9 novembre, invece, il vescovo sarà in visita a Santa Rita, San Giovanni Battista in Ronco e Selva. Dal 10 al 16 novembre tocca a Regina Pacis, Santa Caterina, Santa Maria Lauretana e San Giuseppe Artigiano. Dopo la pausa natalizia, le tappe della visita pastorale riprenderanno nel febbraio 2026.