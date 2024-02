Centrodestra per Forlì. Lasaponara: "Sono antifascista. Quel post? Errore, ma taroccato"

di Marco Bilancioni

Francesco Lasaponara, consigliere comunale del gruppo ‘Centrodestra per Forlì’: lei si ricandida?

"Sì. Sostengo il sindaco Gian Luca Zattini verso il suo secondo mandato".

Tanti si chiedono in quale lista confluiranno i vostri voti. Sarà Forza Italia?

"Per quanto riguarda la lista, so che c’è ancora un dialogo in corso. Posso dire, a prescindere dai partiti, chi sono e cosa voglio fare io: sono un cattolico praticante, liberale, moderato. Più che le sigle politiche, per me contano le persone. E la lista che ci accoglierà dovrà rispettare questi valori".

Il suo destino è legato a quello di Davide Minutillo e dell’assessore Barbara Rossi? Vi muoverete insieme?

"Insieme, assolutamente sì. Io ho aderito, a prescindere dal nome, al gruppo di Davide. Uno dei pochi che mi sono stati vicini in un momento difficile".

Il ‘momento difficile’ è quello della polemica sul suo post sui partigiani, a ridosso del 25 aprile 2020? Le sue frasi furono gravissime.

"Vorrei che questa intervista fosse l’occasione per spiegare chi sono".

Lei disse, il giorno della polemica, di avere sbagliato. Conferma di essere pentito?

"Sì. Sono antifascista. Ho scritto una cazzata. Ma vorrei chiarire".

Ci provi.

"Quel post faceva parte di un gruppo ristretto, accessibile solo ad alcuni amici. Ma questo non potete saperlo perché lo screenshot è stato rielaborato e ‘farcito’. Per esempio, mettendo il simbolino del mondo, che indica appunto un messaggio pubblico. Ma non lo era. Altra cosa: gli ashtag, quelli non li ho messi io".

Rimane il resto del contenuto. Come lo spiega?

"Era una provocazione, come se fossimo al bar. Perché, durante il lockdown, gli esponenti dell’Anpi vanno in piazza a celebrare la Liberazione? È pericoloso per la salute... Non volevo auspicare che si contagiassero".

È quello che sembrava, però.

"Io capisco la polemica ma sento di non meritarla. Sono stato male psicologicamente. Ho sbagliato, è vero, ma non si può cancellare la dignità di una persona. Se volevo fare discutere con le mie posizioni, magari scrivevo un libro e mi candidavano alle Europee...".

Allude al generale Roberto Vannacci? Anche lei fa parte dell’Esercito, ma come tenente colonnello...

"Sono la quarta generazione di militari, ho giurato tre volte sulla Costituzione italiana. Il mio bisnonno morì sul Piave. Mio nonno viveva in Puglia, era agricoltore, socialista: finì tra i militari internati in un lager perché rifiutò di combattere per la Repubblica di Salò. Si chiamava Innocente, il mio secondo nome. Nella mia famiglia ci sono due iscritti all’Anpi. E sono diventato amico di Vico Zanetti...".

Il presidente dell’Anpi a Forlì.

"Sono andato da lui per scusarmi nei confronti di tutta l’associazione. Siamo rimasti in contatto, anche perché abbiamo scoperto di essere stati entrambi militari all’Accademia di Modena. Un’altra persona di sinistra con cui ho avuto occasione di chiarire è stata Jacopo Zanotti, consigliere comunale Pd".

Cosa sono destra e sinistra per lei?

"Ci sono valori importanti che devono essere di entrambi gli schieramenti, e invece qualcuno pensa che stiano solo da una parte: il patriottismo e l’antifascismo. Perché quando l’Italia si è rialzata dopo il Ventennio, non è stato solo grazie alla sinistra ma anche ai cattolici, ai repubblicani... Aggiungo che sono contro tutte le dittature: sono stato in missione in Iraq e in Afghanistan, so cosa vuol dire".

Di che cosa si occupa nell’Esercito?

"Attualmente, di formazione e preparazione in vista di missioni internazionali della Nato".

Com’è finita tra lei e la Lega, dove era stato eletto?

"Il procedimento di espulsione è stato annunciato ma mai avviato. Per quanto riguarda il gruppo in consiglio comunale, non esiste da regolamento la possibilità di essere espulsi. Dunque, tecnicamente, sono io che me ne sono andato".

Lei vive alla Cava. È stato alluvionato?

"Marginalmente, solo il garage. Questione di pochi metri".

Che ne pensa del disastro? Ci sono state responsabilità politiche?

"È stato come vedere scene di guerra, perché l’acqua può entrarti in casa come una bomba e lascia disperazione. Non c’era una struttura tale da fronteggiare una simile emergenza, la politica in questo non c’entra: mancava un piano di Protezione civile, che infatti il Comune sta aggiornando adesso. Questo non significa che la reazione dei forlivesi non sia stata straordinaria, mi ha fatto sentire ancora più parte di questa comunità dove vivo da 25 anni".

Si sente forlivese?

"Sono nato a Bari ma ho vissuto lì solo fino a 16 anni: non sono mai stato così tanto tempo nella stessa città. Mi sento radicato: faccio volontariato con l’associazione Cava For Ever e il Centro Aiuto alla Vita, sono iscritto all’Azione Cattolica. Ora si sono trasferiti qui i miei genitori".

Cosa pensa delle polemiche sull’alluvione?

"Fidatevi del generale Francesco Paolo Figliuolo. È un militare, so come ragiona. Magari un politico sarebbe stato più veloce nel fare partire i primissimi risarcimenti. Ma i militari sono inesorabili: pianificano un obiettivo quando hanno verificato che è fattibile. Per questo, poi lo raggiungono sempre".