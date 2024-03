Centrodestra per Forlì. Sfuma l’intesa con Forza Italia: i civici pronti a correre da soli

"Non ci sono interlocuzioni in corso al momento": così il 1° marzo l’assessore Giuseppe Petetta (Forza Italia) commentava l’ipotesi, che circolava da tempo, di un ingresso dei consiglieri di Centrodestra per Forlì nelle liste degli azzurri. Un avvicinamento che era sembrato concreto a gennaio, quando gli esponenti locali di punta di Forza Italia avevano partecipato a un evento del gruppo civico composto da Davide Minutillo, Francesco Lasaponara, Marinella Portolani e dall’assessora al Welfare Barbara Rossi.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato anche che alcuni componenti del gruppo (pare che Marinella Portolani non si ricandidi; anche Minutillo potrebbe non correre in prima persona) potessero trovare dimora nella lista civica ‘Forlì Cambia’. Ipotesi però smentita dall’assessore alla scuola e presidente della stessa lista, Paola Casara. A pochi giorni dall’inaugurazione della sede del comitato elettorale in piazza Saffi, svoltasi sabato scorso, sembra così che l’elenco delle liste e dei partiti che appoggiano il sindaco Gian Luca Zattini possa essere aggiornato: infatti, gli esponenti di Centrodestra per Forlì si stanno muovendo per presentare una propria lista civica. Autonoma dagli altri partiti della coalizione.

Anche se le bocche restano cucite, sul tavolo sarebbero già presenti varie bozze del simbolo e del nome che, con ogni probabilità, dovrebbe essere diverso da Centrodestra per Forlì, quello che ha contrassegnato finora l’esperienza di alcuni consiglieri comunali che per vari motivi hanno cambiato gruppo nel corso della legislatura. L’ipotesi di una seconda lista civica, oltre a ‘Forlì Cambia’, avrebbe già avuto il benestare del sindaco stesso. Proprio in queste ore si stanno inoltre raccogliendo le firme dei proponenti e delineando gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Punta di diamante dell’ulteriore formazione sarebbe l’assessora Barbara Rossi, mentre Davide Minutillo potrebbe ritagliarsi un ruolo come ‘regista’ (era considerato in predicato di candidarsi alle regionali del prossimo anno, da valutare ora cosa accadrà). A far saltare l’intesa con Forza Italia potrebbe essere stata proprio la presenza dell’assessora tra i candidati, nell’ipotesi di una specie di derby con Giuseppe Petetta: due assessori in carica che rischiavano di giocarsi a suon di preferenze il posto nell’eventuale giunta Zattini-bis. Forza Italia, a quel punto, avrebbe frenato: del resto, era evidente da settimane che l’intesa si era raffreddata. Petetta, che è legato a un partito strutturato, dovrebbe così evitare la concorrenza interna. Mentre il secondo mandato di Barbara Rossi dipenderà dal risultato del nuovo soggetto politico.

Matteo Bondi