Centrodestra per Forlì. Torna l’ipotesi Lega: ora l’intesa è vicina

A pochi passi dal presentare il proprio simbolo in vista delle prossime elezioni amministrative, per i componenti del gruppo consiliare ‘Centrodestra per Forlì’, si prospetta una nuova via a sostegno della rielezione del sindaco Gian Luca Zattini. Dopo l’intesa sfumata con Forza Italia e il lavoro per la presentazione di una propria lista civica, l’assessore Barbara Rossi e Francesco Lasaponara sarebbero vicini a un accordo per entrare in lista con la Lega. Davide Minutillo e Mariella Portolani, gli altri esponenti di Centrodestra per Forlì, invece non si candiderebbero.

Con l’approdo nella Lega dei due esponenti di Centrodestra per Forlì, si andrebbe così a rafforzare uno dei partiti della coalizione che i sondaggi odierni penalizzano rispetto alla valanga di voti presi nel 2019 (il 24,2% delle preferenze). Un accordo comunque non semplice, soprattutto per Lasaponara che nella Lega era già stato eletto nel 2019, ma da cui era uscito nel 2020 a seguito delle polemiche scaturite da un suo post sui partigiani in vista del 25 aprile. Eravamo in epoca Covid e la sintesi del post era "se anziani partigiani ed esponenti Anpi vogliono radunarsi nonostante il virus, anzi, andrebbero incoraggiati a farlo". Post per il quale aveva chiesto scusa fin da subito e che ha cercato di chiarire in una recente intervista al Carlino, in cui si è dichiarato antifascista.

La Lega, dal canto suo, aveva annunciato il procedimento di espulsione dal partito, provvedimento che – secondo Lasaponara – non è mai stato preso, mentre lui stesso è uscito dal gruppo consigliare per poi unirsi alla formazione di Davide Minutillo (poi denominato ‘Centrodestra per Forlì’).

Se l’accordo andasse in porto, si vedrebbe correre nella stessa lista tre assessori dell’attuale giunta: Daniele Mezzacapo, Andrea Cintorino e Barbara Rossi. La Lega avrebbe altri nomi competitivi sul fronte delle preferenze (oltre allo stesso Lasaponara): il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, il segretario comunale della Lega Albert Bentivogli, e verosimilmente la presidente di Alea Ambiente Simona Buda non si limiterà a coordinare la campagna elettorale, come è stato recentemente annunciato, ma correrà anche in prima persoa. Nomi pesanti che potrebbero giocarsi, a suon di preferenze, uno o due posti in giunta, a seconda dei risultati.

Naturalmente, dal punto di vista del Centrodestra per Forlì, questo una forte competizione interna per riportare in giunta Barbara Rossi in caso di Zattini bis. Questo, però, vale anche se prevalesse l’opzione della propria lista civica. Mentre la strada che portava a Forza Italia pare definitivamente chiusa.

Matteo Bondi