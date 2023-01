Centrodestra pronto alla trappola in Provincia

Allarme rosso. L’escalation delle ultime uscite in merito alla soppressione della Mike 42 di stanza a Meldola ha spinto la conferenza socio-sanitaria a convocare d’urgenza una riunione per venerdì 20 gennaio: si tratta del ‘parlamentino’ dei sindaci romagnoli in rappresentanza di tutti i comuni toccati dall’Ausl, in cui si discutono le scelte sanitarie. La situazione è diventata rovente: tutti e 15 i sindaci del Forlivese hanno firmato ben due lettere aperte per chiedere di ripristinare l’auto che interviene col medico a bordo in caso di emergenza (incidente stradale o malore). Senza la Mike 42, ne resterebbe una sola per tutto il Forlivese. Comprese Modigliana e Tredozio, che restano prive del supporto di un’auto analoga da Cotignola. Quando Enzo Lattuca – sindaco di Cesena e presidente della Provincia – ha difeso il taglio, ha suscitato l’ira dei sindacati. Compresa la Cgil, sigla di solito non lontana dal Pd. A riportare la calma – anzi – non è bastata neanche un’uscita del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori.

Dalla sfera tecnica, insomma, si è usciti ben presto per entrare in quella politica. Lo dimostra l’iniziativa lanciata ieri dai cinque consiglieri provinciali di centrodestra: il primo firmatario è Lucio Moretti, predappiese di Fratelli d’Italia; lo seguono Enrico Castagnoli (Cesena), Maria Teresa Rinieri (della lista civica Forlì Cambia), Sauro Baruffi (Premilcuore) e Ombretta Farneti (Mercato Saraceno). "Abbiamo depositato un ordine del giorno firmato da tutti noi consiglieri del centrodestra, perché le parole rilasciate dal presidente Lattuca sulla vicenda ci hanno lasciato di stucco. La soluzione non può essere l’impoverimento del territorio pedemontano già vessato da numerose criticità e spopolamento. Pertanto facciamo nostro l’appello bipartisan dei 15 sindaci forlivesi firmatari, alcuni dei quali siedono con noi proprio nel consiglio provinciale". Si tratta di Daniele Valbonesi (Santa Sofia, ed è anche segretario Pd), Milena Garavini (Forlimpopoli) e Jader Dardi (Modigliana). L’obiettivo è chiaro: votando sì al documento che loro stessi hanno scritto (la discussione potrebbe essere lunedì 23), Lattuca traballerebbe. Per questo attaccano: "Ravveda le sue dichiarazioni e si adoperi per far desistere l’Ausl".

Netta anche la posizione dei repubblicani forlivesi: "La posizione di Lattuca è insostenibile e i tagli alla sanità pubblica sono ingiustificabili. Ci si chiede se Lattuca conosca e rappresenti effettivamente la Provincia. Chieda piuttosto alla Regione più fondi per la sanità romagnola, che risulta penalizzata rispetto all’Emilia con una spesa pro capite decisamente inferiore".

Anche il Pri di Bertinoro definisce la sua difesa dell’Ausl "spudorata", "un errore gravissimo", e ne chiede le dimissioni: "Il taglio della Mike non porterà nessun significativo miglioramento all’attività del Pronto soccorso".