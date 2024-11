Centrodestra, ultimo forcing. Attacchi su sanità e viabilità

Trasporti, sanità e infrastrutture. A conclusione di campagna elettorale il centrodestra punta il riflettore su diversi argomenti, individuando nel governo di centrosinistra le responsabilità di numerose mancanze. "La sinistra in Regione ha fallito sotto tanti aspetti – comincia Luca Pestelli, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia –. La sanità è al collasso, con liste d’attesa interminabili e operatori costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili. I trasporti sono inadeguati, tra ritardi, collegamenti insufficienti e gravi problemi di sicurezza sui treni. La cura del territorio è stata colpevolmente trascurata e le due alluvioni ne sono una tragica dimostrazione".

Pestelli (già amministratore unico di Forlifarma) si focalizza poi sul problema delle farmacie: "Le liste d’attesa infinite sono uno schiaffo per i cittadini bisognosi di cure. La ‘farmacia dei servizi’ avrebbe potuto contribuire a snellirle se la Regione non avesse scritto la delibera attuativa con i piedi, scaricando sulle farmacie oneri e vincoli assurdi". Per Pestelli, "il modello Cau va superato e sostituito. La prevenzione dovrebbe arrivare al cosiddetto chilometro zero". Di sanità torna a parlare la candidata di Fratelli d’Italia Gabriella Di Pentima: "È necessario che la Regione si adoperi al più presto affinché vengano garantite le prestazioni essenziali in tempi adeguati. I ritardi nell’abbattimento delle liste d’attesa talvolta hanno conseguenze anche gravi per la salute dei pazienti e comportano altresì un incremento delle passività nel bilancio statale".

Passando al tema dei trasporti, Pestelli sostiene che "Forlì, Cesena e Ravenna hanno il potenziale per diventare un polo logistico di portata europea, se si mette in collegamento il porto di Ravenna con l’aeroporto di Forlì, il terminal ferroviario di Villa Selva e l’interporto di Cesena. Ma serve un piano di potenziamento della viabilità che la renda adeguata al traffico merci, intervenendo in primo luogo sulla Ravegnana, che non è in grado di gestire neppure il traffico ordinario attuale".

Il candidato per Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli, parla della Provinciale 47 che collega Predappio a Predappio Alta, rispondendo idealmente al Pd, che giovedì ha parlato dell’Appennino con un evento a Galeata, al quale hanno partecipato i propri candidati: "Invece di riempirsi la bocca con promesse sulle aree interne e i Comuni montani, il Pd e la Provincia farebbero meglio a curare la manutenzione e la messa in sicurezza di strade di loro competenza, come la Sp47. È vergognoso che non si sia ancora provveduto al consolidamento e alla riasfaltatura di questo tratto di strada. Tutti i cittadini sono uguali e i sindaci, anche quelli che non sono del Pd, meritano rispetto e considerazione".

Il focus di Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, invece, è sulla Statale 67, la strada che corre lungo la valle del Montone: "Nel ringraziare il Governo, in particolare il sottosegretario Tullio Ferrante, per la continua attenzione riguardo alla situazione della Ss67, auspico che l’Anas e l’impresa rispettino il cronoprogramma dei lavori, che cioè continuino a pieno ritmo fino alle suddette scadenze. Si tratta di un impegno inderogabile da parte del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per dare risposte concrete a cittadini e imprese, che non si sono arresi di fronte alle difficoltà e che devono poter ripartire con il sostegno delle istituzioni".