Centrosinistra, sfuma l’intesa sul 22enne Rossi

Per circa 12 ore il centrosinistra di Predappio sembrava avesse trovato finalmente il candidato a sindaco per sfidare l’8 e 9 giugno l’attuale primo cittadino Roberto Canali. Poi durante la notte Edoardo Rossi, 22 anni e responsabile da alcuni mesi dei giovani 5Stelle di Forlì, ha riflettuto e il giorno successivo ha declinato l’invito, con fondate motivazioni, come riferiscono alcuni ben informati vicini a Pd e 5Stelle, che sul suo nome avevano trovato un accordo, se lui avesse accettato: "Sono ancora troppo giovane, sto facendo l’università e devo trovare prima un lavoro". Sembra di capire però che il rifiuto di Edoardo Rossi, giovane molto stimato a Predappio, non solo fra i 5Stelle e a sinistra ma anche in altre aree politiche e fra la gente, si riferisca solo all’accettazione alla massima responsabilità, assicurando invece l’ingresso in lista per "un impegno fondamentale nella costruzione del programma e della lista".

Sfumata la candidatura di Rossi, che aveva trovato la convergenza di Pd e 5Stelle, "perché il giovane aveva già creato nel gruppo un clima di dialogo tranquillo e costruttivo", continueranno le riunioni per trovare chi si assumerà la non semplice responsabilità della candidatura. Su altri nomi le bocche sono tutte cucite al momento. Qualcuno si limita a sussurrare: "Di sicuro non siamo all’anno zero". Infatti, sia il Pd sia i 5Stelle sono già usciti con documenti programmatici, in vista del rinnovo dell’amministrazione di Predappio e del sindaco il prossimo 8 e 9 giugno. Ma quale sarà il prossimo nome di candidato a sindaco per il centrosinistra? Non sono pochi quelli che cercano di convincere l’attuale capogruppo di minoranza in consiglio comunale, Gianni Flamigni, a "rimettersi a servizio della comunità predappiese", anche se l’interessato recalcitra o, meglio, "tira il pallone in tribuna" essendo un ex calciatore professionista. Lo stesso Edoardo Rossi è uno dei grandi mediatori, insieme all’ex sindaco e padre nobile del Pd Ivo Marcelli.

Spiegano fonti vicine alla coalizione di centrosinistra: "Dall’uovo di Pasqua potrebbe venir fuori la dolce sorpresa". La candidatura concordata fra Pd e 5Stelle, anche se durata una manciata di ore, una cosa l’ha dimostrata: a Predappio il ‘campo largo’ esiste e sembra anche ben saldo, grazie in particolare ad un giovane serio che prende sul serio la politica. A questo punto, con la candidatura di Roberto Canali a succedere a se stesso e con quella del centrosinistra alle porte, che cosa faranno gli altri due candidati che hanno annunciato la loro discesa in campo: Massimo Viroli di Indipendenza e Giuseppe Bertini per una lista civica? Correranno da soli o cercheranno alleanze?