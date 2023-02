Cer, sono partiti i lavori per il telecontrollo delle prese d’irrigazione

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per installare i sistemi di automazione, misura e telecontrollo del prelievo dal Cer, il Canale Emiliano Romagnolo, nel territorio di Forlì-Cesena. L’intervento consiste in undici punti di attività presso le prese irrigue derivate dal Cer, utilizzate per invasare i canali a valle della condotta che porta le acque dal fiume Po. Grazie alle paratoie di nuova generazione, si riuscirà a razionalizzare gli invasi dei canali e a condurre a valle del Cer solo le quantità necessarie, rispondendo velocemente alle richieste dell’agricoltura.

Il progetto è parte di una più ampia opera di intervento per l’automazione e il telecontrollo di tutte le prese irrigue. La stazione appaltante è il Cer, che ha redatto la progettazione generale delle opere, mentre il Consorzio di Bonifica della Romagna ha eseguito il supporto alla progettazione stessa ed eseguirà la direzione lavori. Il costo dell’intervento è di 1 milione e 330 mila euro. La prima fase delle lavorazioni (che terminerà a fine mese) riguarda la fornitura e posa delle 11 valvole di sicurezza.