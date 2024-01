‘C’era una volta il … Blues’: torna la rassegna a Forlimpopoli

Primo appuntamento del 2024 con il ‘Forlimpopoli Folk Club’, rassegna promossa dalla Scuola di Musica Popolare e patrocinata dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli. Domani, alle 17, nella sala Aramini (via Ghinozzi 3) arrivano gli Hooverville Entertainers che presentano ‘C’era una volta il … Blues’. La band composta da Fabiano Sportelli (chitarre acustiche e resofoniche), Antonio Giallella (armoniche a bocca), Gabriele Laghi (contrabbasso) e Marco Bartolini (washboard, campanacci e percussioni povere) ripercorrerà la storia e le storie dei leggendari interpreti del blues, da Pink Anderson, il songster che accompagnava i venditori di elisir di lunga vita alle fiere, a Floyd Council, il bluesman della Carolina. Oppure Morganfield McKinley, l’emigrato del Delta caduto in disgrazia e riportato alla ribalta quando un’anonima band di giovani inglesi decise di chiamarsi come una sua canzone: ‘Rolling Stones’.

Straordinari musicisti, spesso misconosciuti, che hanno ispirato e continuano a ispirare i grandi protagonisti della scena musicale. Gli ‘Hooverville Entertainers’, dal nome dato alle bidonville che sorsero ai margini delle città americane durante la grande Depressione, suonano quella musica che si poteva ascoltare attorno a quei fuochi da campo. Ingresso a offerta libera. Info: info@musicapopolare.net, 389 1005150 www.musicapopolare.net.

Matteo Bondi