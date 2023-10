Cercano di rubare vestiti e minacciano di morte il titolare e la commessa

La Polizia ha arrestato due diciottenni tunisini per tentata rapina impropria, in concorso, e uno dei due anche per resistenza a pubblico ufficiale. I due giovani erano stati fermati dal personale di un negozio in centro dove avevano tentato di rubare capi d’abbigliamento. Una volta smascherati, i due hanno minacciato di morte il titolare e una commessa, rifiutandosi di riconsegnare la merce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, che li hanno bloccati pur non senza fatica. Gli arresti sono stati convalidati: in attesa del processo, rimesso in libertà uno dei due, incensurato.