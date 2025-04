Cercare se stessi fin da adolescenti (a scuola). La Palmezzano vara il piano ’Benessere in classe’

La scuola media Marco Palmezzano ha avviato il progetto ‘Benessere in classe’, un’iniziativa che coinvolge tutte le classi dell’istituto con un’ora settimanale dedicata all’equilibrio psicologico degli studenti.

L’attività ha come obiettivo quello di supportare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti nel migliorare la loro armonia emotiva e relazionale. E nasce dalla collaborazione tra l’istituto comprensivo ‘Irene Ugolini Zoli’ e la cooperativa Paolo Babini, con il sostegno dell’impresa sociale ‘Con i Bambini’. "Abbiamo cominciato attivando uno sportello psicologico nelle scuole dell’infanzia – spiega Veronica Amadori, psicoterapeuta del progetto (al centro nella foto; a destra la pedagogista Ilaria Monti) –. Con il sostegno di alcuni bandi, siamo riusciti ad autofinanziarci. La dirigente della scuola media, Annalisa Fiorini (a sinistra nella foto), vedendo i benefici dell’attività ha deciso di investirci offrendo ore di supporto emotivo".

Se inizialmente erano i docenti a segnalare le classi o i casi da tenere monitorati, l’iniziativa ora segna un cambio di paradigma: "Con l’aumento delle richieste, è emersa l’esigenza di creare un progetto che fosse parte integrante del percorso scolastico, e non solo un sostegno aggiuntivo – continua l’esperta –. Lo scopo è far conoscere ai ragazzi se stessi. Arrivare alle scuole medie è un passaggio complesso, sia dal punto di vista corporeo che mentale. Vogliamo che si chiedano cosa li rende felici, cosa li fa arrabbiare, e come trovare modi per stare in relazione con gli altri".

‘Benessere in classe’ è stato inserito come modulo integrante del programma di educazione civica e il consiglio d’istituto ne ha approvato la durata triennale: "Questo ci permetterà di verificare e confrontare gli effetti del progetto durante l’intero ciclo scolastico. Un altro aspetto fondamentale è la compresenza dei docenti con gli esperti, che garantisce un supporto più accurato – conclude Amadori –. Con questa iniziativa vogliamo creare un ambiente scolastico che favorisce la crescita e il dialogo con gli studenti".

Valentina Paiano