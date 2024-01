Cercasi un magazziniere conducente di muletto

Azienda di Forlì cerca un/a magazziniere/a preferibilmente con esperienza che abbia assolto l’obbligo scolastico, sia in possesso di patentino per l’utilizzo del muletto, patente di guida di tipo B e preferibilmente mezzo proprio.

Si richiede conoscenza di base del pacchetto Office per l’utilizzo del personal computer. Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 4 gennaio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.