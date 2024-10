Cercatrice di funghi trova porcino di 3,6 chili in una faggeta

È stato trovato nella Foresta di Campigna un fungo porcino gigante del peso di 3,559 chili.

È accaduto domenica quando Monia Olivi di Civitella, in compagnia del marito, il geometra Alessandro Torelli, si è imbattuta in questo esemplare veramente notevole in una faggeta della foresta protetta dal Parco nazionale.

Stupore e soddisfazione della ricercatrice e del coniuge che potranno così cucinare il porcino e gustarlo insieme ad amici e famigliari. Un inizio di autunno che ha favorito una crescita straordinaria di funghi come galletti, porcini, russole e ovuli che hanno attirato nelle settimane scorse da tutta la Romagna migliaia di fungaioli più o meno improvvisati e non sempre rispettosi dei regolamenti.