Cercatrice di funghi dispersa ritrovata dopo una lunga notte di ricerche

Forlì, 12 settembre 2025 - Attimi di apprensione per una donna dispersa in montagna nella zona di Fangacci Monte Falco comune di Santa Sofia, poi ritrovata in mattinata. Si tratta di una 68enne residente in provincia di Milano, la turista era arrivata con il camper al rifugio Fangacci. Poi nel pomeriggio di ieri 11 settembre era andata alla ricerca di funghi nei boschi adiacenti e non ha più fatto rientro. E dal tardo pomeriggio di ieri erano in corso le ricerche fino a questa mattina quando una pattuglia dei carabineri l’ha trovata mentre stava salendo verso il campo base ai Fangacci. La donna aveva trovato un riparo di fortuna.

Per tutta la notte hanno operato squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, e i Vigili del Fuoco con due unità cinofile. Per la ricerca, sta lavorando anche una unità cinofila molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico, servizio regionale toscano. Intorno alle 2,45 è decollato da Cervia Pisignano XV Stormo un elicottero dotato di visori notturni che ha imbarcato un tecnico di Elisoccorso del Cnsas.