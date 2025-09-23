"Cerchiamo fondi per rimediare a novembre"

L’assessora ai servizi educativi Carlotta Artusi (foto in alto a sinistra) interviene sul taglio delle ore di educatori nelle scuole: "Le famiglie hanno pienamente ragione. Stiamo cercando le risorse e cercheremo di fare una variazione di bilancio a novembre". Sulle cause, l’assessora punta il dito verso chi l’ha preceduta: "La programmazione dell’ultimo anno scolastico è stata fatta dai vecchi amministratori, sono state concesse moltissime ore e le risorse a bilancio si sono esaurite con il secondo semestre. Per questo nuovo anno scolastico ci siamo ritrovati senza fondi". Dunque responsabilità della giunta precedente, guidata sempre dalla sindaca Milena Garavini, che era anche detentrice della delega al bilancio, ma che vedeva alle politiche educative la vicesindaca Sara Pignatari.

"Mi sono occupata di questa cosa per 15 anni – assicura Pignatari (foto sotto), contattata per una replica –, ma posso assicurare che non ero presente alla riunione di luglio 2024, quando si definiscono le ore degli educatori, né tantomeno ero presente alla definizione del bilancio. Anzi, ho sempre sostenuto che i fondi fossero pochi rispetto alle esigenze, ma una quadra l’abbiamo sempre trovata. Se ci si accorge che mancano fondi, esistono le variazioni di bilancio, basta avere la volontà politica di farlo, ma io non sono più in carica da un anno e mezzo".

Secondo Carlotta Artusi, "la scorsa settimana è arrivata una comunicazione del ministero che ci ha assegnato 20mila euro, messi a disposizione. Stiamo cercando altre risorse. Purtroppo anche i bambini che necessitano della presenza dell’educatore sono aumentati".