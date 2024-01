Cerimonia al parco della Resistenza

In occasione del Giorno della Memoria, data istituzionale per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e il sacrificio dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, il Comune di Forlì ha predisposto un programma di iniziative. Oggi alle 9.30, al Monumento ai Caduti nei Lager Nazisti e in tutte le prigionie, nel Parco della Resistenza, (ingresso da viale Spazzoli, Forlì) si svolgerà la Cerimonia Istituzionale, con deposizione di una corona commemorativa, alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, delle autorità cittadine e delle associazioni combattentistiche d’arma. Renderà gli onori un picchetto militare del 66⁰ Reggimento fanteria aeromobile ’Trieste’. Domani alle 15, nel salone comunale, incontro con Roberta Ravaioli, dal titolo ’La storia degli internati militari italiani nei lager nazisti’ con la testimonianza di un Imi forlivese. A seguire alle 16.30, ’Concerto per la memoria’ della Banda della Città, diretta dal maestro Roberta Fabbri.

Presso il Sacrario ai Caduti di Corso Diaz, è inoltre allestita la mostra ’Etty Hillesum – Il cielo vive dentro di me. Mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio.

Al Centro per la Pace di via Andrelini 59, alle 20 ’Non solo reading’, lettura di una selezione di estratti per ricordare le vittime Lgbtqi+.