Cerimonia in ricordo dell’operaio Cortezzi

Lo splendido scenario naturale della secolare Foresta della Lama, oggi protetta dal Parco nazionale, ha fatto da sfondo ad una intensa cerimonia in ricordo di Gino Cortezzi di Corniolo, operaio forestale, esperto teleferista, che morì tragicamente in un incidente sul lavoro il 24 giugno del 1970 in località Segarina, una zona impervia della foresta dell’appennino tosco-romagnolo. Una iniziativa organizzata dal Gruppo escursionistico La Lama in collaborazione con i famigliari e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio gestori dell’area che per molti secoli è stato un ambiente di lavoro in foresta dove i teleferisti di Corniolo e Badia Prataglia erano addetti alle manovre e alla manutenzione della teleferica, nonché al montaggio e smontaggio della stessa.

La teleferica veniva utilizzata specialmente in zone impervie per l’esbosco di masse legnose di grande quantità e dimensioni e dove non vi erano possibilità di realizzare strade o piste, anche per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Utilizzate nelle Foreste casentinesi fino agli anni ‘90 le teleferiche sono poi cadute quasi totalmente in disuso.

La cerimonia di inaugurazione del sasso che ricorda l’incidente sul lavoro, opera dell’artigiano-artista Piero D’Ambrosio, ha visto la presenza del figlio Fabrizio, dei nipoti Filippo e Maurizio Casamenti del maresciallo Antonio Zoccola, del brigadiere Loris Gelli e del maresciallo in pensione Mario Lusini che fu presente all’incidente e trasportò a braccia Gino Cortezzi fino alla strada. Insieme a loro parenti, volontari del Soccorso alpino e un gruppo di operai forestali. Una cerimonia breve ma commovente ed intensa con gli interventi del tenente colonnello Paola Ciampelli che ha sottolineato "l’importanza del lavoro faticoso e pericoloso degli operai forestali nonostante oggi le misure di sicurezza e la formazione degli addetti, nella gestione di boschi e delle foreste siano al primo posto. Un filo rosso comunque collega la storia degli operai forestali che per secoli hanno gestito e gestiscono questi ambienti oggi percorsi da tanti escursionisti".

A seguire, Ciampelli ha letto il messaggio di Fabio Clauser che nel 1970 era l’amministratore dell’Azienda Statale Forestale Demaniale e che era personalmente legato a Cortezzi. Clauser, che oggi ha 103 anni, è l’ideatore della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, oggi patrimonio Unesco. Nonostante non abbia potuto partecipare alla commemorazione, le sue parole di stima nei confronti di Cortezzi accompagnate dal ricordo doloroso della sua tragica morte sono state sufficienti a commuovere i presenti che hanno risposto alla lettura con un lungo applauso.

Oscar Bandini