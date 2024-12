Cerimonia solenne per quattro nuovi cittadini italiani

Dal 2013 al 2023 in Italia sono stati integrati quasi 1,5 milioni di nuovi cittadini italiani e ben 213.567 solo l’anno scorso. Anche nei paesi la tendenza è la stessa e sono sempre più numerosi i nuovi cittadini che entrano a far parte della comunità. Sabato mattina in comune a Modigliana si è svolta la cerimonia di giuramento per il conferimento della cittadinanza italiana a quattro cittadini di origine straniera ma residenti da molti anni nel nostro Paese.

"Per la prima volta la cerimonia – spiega il sindaco Jader Dardi – ha coinvolto quattro persone contemporaneamente. Yassine, nato e sempre vissuto in Italia dove ha completato gli studi e al compimento della maggiore età, ha potuto scegliere per la cittadinanza italiana. Per Mouammed, Fahima e Rayane, invece, la cittadinanza è stata conferita sulla base del decreto del Presidente della Repubblica. A tutti, come consuetudine in queste occasioni, ho consegnato copia della Costituzione italiana su cui ognuno di loro ha prestato giuramento". Un momento solenne, insomma, per celebrare un importante momento di passaggio.

Giancarlo Aulizio