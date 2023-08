Cerimonie in ricordo di don Giancarlo Barucci

Don Giancarlo Barucci sarà ricordato nel terzo anniversario della morte con due celebrazioni nella chiesa di San Benedetto Abate, in via Gorizia. Domenica 20 alle 10 ci sarà la messa celebrata dal vescovo, mons. Livio Corazza, e mercoledì 23 alle 20,30 quella presieduta dall’amministratore parrocchiale, don Emanuele Lorusso. Ordinato sacerdote nel 1965, don Giancarlo fu cappellano alla Cava, poi vicerettore in seminario e insegnante di religione al Liceo Classico di Forlì.

Era stato parroco di Schiavonia e della SS. Trinità e dal 2013 di San Benedetto Abate, dove era rimasto fino alla morte avvenuta il 23 agosto del 2020 al termine di una lunga malattia. Studioso, uomo di profonda cultura, aveva ricoperto vari incarichi in diocesi, fra cui quello di consulente ecclesiastico provinciale dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid). Aveva seguito pure l’ufficio per la pastorale della scuola e dal 2007 al 2015 era stato vicario episcopale per la vita religiosa, la catechesi, la liturgia, il diaconato permanente e i ministeri, l’ecumenismo.

"È stato protagonista attivo della vita diocesana – così lo aveva ricordato la Diocesi – nella pastorale scolastica, come vicario episcopale, direttore del Centro per il diaconato e i ministeri, come assistente ecclesiastico di varie Associazioni e Movimenti. Dovunque ha espresso il suo cuore di pastore e di padre, la passione dell’autentico educatore e l’amore per la Chiesa".

E nell’omelia funebre il vescovo aveva sottolineato: "Abbiamo perso un patrimonio di conoscenze, di cultura, di formazione, di cui molti di voi che siete qui vi siete avvalsi. Era un punto di riferimento per la formazione per molti in diocesi. Ci ha aiutato anche a capire il fermento e il fervore del post Concilio che maturò nell’incontro con vari sacerdoti, tra cui don Francesco Ricci. Don Giancarlo non era solo un bravo insegnante, ma anche un testimone di umanità". Don Barucci è sepolto nel cimitero parrocchiale della Pianta.

Alessandro Rondoni