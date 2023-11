Certificazione per la parità di genere a ’Ecosì’

’Ecosì’, l’azienda leader in Italia in soluzioni per l’igiene e la disinfezione professionale, con sedi a Forlì e a Trento, ha ottenuto una certificazione per la parità di genere. L’azienda ha deciso infatti di strutturare l’attività con modelli di lavoro più inclusivi sin dalla sua fondazione, puntando sul fatto che ambiente e persone sono risorse da difendere e valorizzare. Nell’azienda nel 2022 è stata introdotta la certificazione per la parità di genere che predeve l’adozione di specifici indicatori per misurare e migliorare le condizioni delle donne all’interno delle imprese. "La certificazione ottenuta rappresenta un grande risultato - dice Paola Ceccarelli, responsabile risorse umane - e si affianca alla responsabilità sociale ottenuta nel 2009. La parità di genere è un valore fondamentale e lavoriamo ogni giorno per evitare discriminazioni".