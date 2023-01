Cervese, in bici fino al platano di Carpinello

Se ne parla da anni, di andare in bici da Forlì a Cervia su un tracciato sicuro e non lungo la pericolosa e stretta Cervese. Ora esiste almeno uno studio di fattibilità per completare il primo pezzo, che viaggia a fianco dell’arteria che i forlivesi percorrono per andare al mare: destinazione il platano di Carpinello.

Un tratto lungo circa 5 km, che parte dalla rotatoria fra la stessa Cervese e via Costanzo II; primo pezzetto sulla destra, pedalando in direzione Cervia, quindi dopo il ponte di Bagnolo, ci si sposterà sulla sinistra, fino all’abitato di Carpinello, che per l’occasione avrà alcuni lavori di miglioramento. La pista sarà bidirezionale e larga 2 metri e mezzo.

Sarebbe il primo step dell’agognata Ciclovia del Mare, che dovrebbe proseguire fino a Cervia. Purtroppo già questo piccolo tragitto ha un costo imponente: circa 5 milioni.

"La stima è recente e comprende già gli enormi rincari dei materiali avvenuti negli ultimi tempi – dice Giuseppe Petetta, assessore alla viabilità – . Il costo è elevato anche perché la ciclabile passa sopra due ponti, il primo sopra la tangenziale e l’altro sul fiume Ronco. Però la pista ha un duplice scopo: in futuro, quando si potrà raggiungere Cervia, richiamare il cicloturismo; in tempi più brevi, consentire molti più spostamenti casa-lavoro per coloro che vivono nei paraggi. Si è calcolato che per tragitti fino a 4-5 km, la bici è più adatta e conveniente rispetto ad altri mezzi".

In questo caso la fattibilità tecnica è già stata approvata dall’amministrazione comunale sulla base della relazione fatta da Forlì Mobilità Integrata. Ma i soldi ancora non ci sono, dunque non è possibile stimare quando i lavori potranno iniziare. "L’intervento sarà eseguito a stralci, sulla base delle risorse finanziarie da trovare nei vari bandi a cui possiamo accedere. Ma adesso che abbiamo il progetto – aggiunge Petetta – , possiamo già avanzare la nostra candidatura".

fa.gav.