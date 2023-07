Cervese, perché si lavora proprio durante l’estate?

Gentile Lauro, il suo è un parere da amministratore di lungo corso nonché da residente. La tempistica che lei cita lascia certamente perplessi: se vorrà, la Provincia potrà replicare dando spiegazioni. Una di queste – possiamo anticiparla perché è evidente – è legata all’alluvione: il cantiere sul Bevano si è fermato e anche l’attuale riasfaltatura è stata rinviata da fine maggio, data in cui era originariamente prevista, ai giorni nostri. Senza la catastrofe, la strada sarebbe già a posto. Ma è chiaro che, nel recente elenco di interventi della Provincia, non tutte le strade sono uguali: per esempio, via XIII Novembre (tra Roncadello e Villafranca) a settembre è percorsa dai trattori con tanto di rimorchio diretti alla Cantina di San Giorgio, meglio dunque intervenire adesso. Viceversa, al netto di un po’ di pendolarismo scolastico, per via Cervese dovrebbe essere l’esatto opposto, al fine di evitare gli ingorghi dei villeggianti. Condivisibile il concetto di partire a spron battuto con i cantieri non appena c’è stata la possibilità (ci sono anche strade che nel frattempo sono state danneggiate, come la Faentina), ma sono d’accordo che per la Cervese si potesse fare diversamente. Aggiungo poi che, al netto della cura che le viene riservata nelle condizioni attuali, senza un collegamento migliore col mare quella strada sarà sempre un nodo irrisolto.