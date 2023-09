Cervi, il termine per partecipare al censimento slitta a domenica

Le iscrizioni per il censimento del cervo in amore, aperte anche a semplici appassionati della natura, si chiuderanno domenica (il termine era previsto per ieri). A questo evento di gestione faunistica partecipata, in programma dal 21 al 23 settembre, prenderanno parte circa settecento persone, suddivise in postazioni di due operatori in ogni angolo della millenaria foresta. Ne annoteranno il numero, la distanza e la direzione, per determinare, attraverso un algoritmo, il numero totale di cervi e la loro distribuzione.

Sarà realizzato anche il monitoraggio del lupo appenninico con la tecnica del wolf-howling, sotto il coordinamento del Reparto carabinieri Parco. Alle 24 inizierà il ‘dopo bramito’ nelle varie strutture ricettive. Parte integrante delle giornate di rilevazione saranno le manifestazioni collaterali aperte a tutti.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ispra, il Reparto carabinieri Parco e quello Biodiversità di Pratovecchio, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, le Unioni dei Comuni Montani di Casentino, Valdarno e Valdisieve, gli Atc di Arezzo e Forlì Cesena; organizza DreAm Italia per conto del Parco. Nella mattina del 23 settembre i partecipanti al censimento potranno assistere, a Pratovecchio, allo spettacolo ‘Paolo dei lupi‘ del regista Roberto Anglisani, scritto e interpretato da Francesca Camilla D’Amico.

Per iscriversi bisogna collegarsi all’indirizzo http: cervo.parcoforestecasenti nesi.it (ulteriori info sul sito del Parco).

o. b.