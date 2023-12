Cesena "Dai disabili all’Alzheimer, così ci scopriamo comunità"

I volti sorridenti di sei realtà cesenati sono protagonisti del calendario: Fondazione Maratona Alzheimer, associazione ‘Quelli di sempre’, ‘Il pellicano’, Misericordia Valle del Savio, Associazione Romagnola Ricerca Tumori e Orizzonti. Il Pellicano (impegnato nella prevenzione dei disagi giovanili) e il gruppo della Misericordia non hanno potuto prendere parte all’iniziativa di presentazione del calendario, mentre le altre hanno raccontato la loro opera.

"La nostra è una storia di amicizia – comincia Antonella Golinucci, presidente di Orizzonti –, infatti noi sosteniamo diversi progetti benefici in varie parti del mondo, appoggiandoli con donazioni ad hoc. Per esempio abbiamo contribuito alla costruzione di una casa per bambini orfani in Sierra Leone, ma anche alla realizzazione di corsi professionali in Venezuela. A dimostrazione che la solidarietà chiama solidarietà, uno dei gruppi di apprendisti parrucchieri venezuelani ha voluto mandare un contributo ai colleghi cesenati dopo l’alluvione".

Arrt, l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori è nata negli anni Ottanta e si occupa di prevenzione "sia primaria che secondaria – specifica il presidente Nevio Zaccarelli –. Andiamo nelle scuole e incontriamo i bambini portando insegnamenti sugli stili di vita sani, ma allestiamo anche degli ambulatori ad hoc per le visite senologiche o per il controllo dei nei". Nicolò Squeo è volontario dell’associazione Quelli di Sempre: "Noi vogliamo offrire un presente di qualità ai ragazzi con disabilità cognitiva e lo facciamo organizzando attività artistiche, ricreative e relazionali. Una trentina arrivano ogni giorno anche da fuori Cesena per prendere parte a momenti di sport, musica o ballo, per andare al cinema o a teatro insieme o semplicemente per passare un pomeriggio a chiacchierare al bar, scoprendo il significato di comunità". La Fondazione Maratona Alzheimer è arrivata a organizzare la 12ª edizione della podistica (con oltre 6.000 persone). La fondazione è nata per "tutelare le persone con demenza, garantendogli relazioni sociali e cure e stando al fianco delle loro famiglie – spiega la coordinatrice Giorgia Battelli –. Abbiamo fondato tanti ‘Caffè Alzheimer’, dove si può passare tempo insieme e ricevere cure specifiche, ma è molto apprezzata anche la nostra ‘vacanza indimenticabile’, che consente ai malati e ai loro cari di vivere qualche giorno di spensieratezza".