A Forlì e Cesena sequestrati oltre 29mila prodotti contraffatti: ecco dove

Forlì, 4 maggio 2023 – Cinque negozi, gestiti da cittadini orientali, ispezionati e oltre 29mila prodotti sequestrati: è questo il risultato del blitz della Guardia di finanza nella Provincia di Forlì Cesena. Denunciati i quattro titolari delle attività che dovranno pagare anche oltre 38mila euro di sanzioni.

Il maggior numero di articoli confiscati, circa 29mila, provengono da due attività rispettivamente di Forlì e di Cesena dove i finanzieri hanno trovato articoli casalinghi, di cartoleria, di bigiotteria, nonché di materiale elettrico che sono risultati non conformi alla normativa vigente. I prodotti, infatti, non avevano le indicazioni obbligatorie per legge come la denominazione legale o merceologica, il nome del produttore o dell'importatore e il Paese di origine.

Nel corso di altri controlli in due punti vendita di Forlì sono stati posti sotto sequestrato oltre 300 articoli: capi d'abbigliamento contraffatti, prodotti elettronici e carte da gioco. La Guardia di finanza ha confiscato anche svariate confezioni di profumo che contengono una sostanza vietata dal 1° marzo 2022 dalla Commissione Europea per la sua possibile tossicità.

A San Mauro Pascoli, durante una ispezione delle Fiamme gialle di Cesenatico, sono stati rinvenuti altri 200 capi di abbigliamento sportivo con marchi falsificati. I quattro titolari dei punti vendita oggetto delle ispezioni sono stati denunciati per il commercio di prodotti con segni falsi, mentre ai due titolari delle rivendite di profumi è stata contestata anche l'ipotesi di non conformità dei cosmetici commercializzati.