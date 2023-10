Un sorriso tra il dolore, il comico Cevoli visita Tredozio dopo il terremoto: "Tornerò"

Tredozio (Forlì), 11 ottobre 2023 – “Domenica pomeriggio, dalle 17 alle 19.30 circa, il comico romagnolo Paolo Cevoli ha visitato Tredozio, per rendersi conto di persona della grave situazione in cui versa il paese a oltre venti giorni da terremoto".

A raccontare è il tredoziese Danilo Fabbri, elettricista, antennista e tecnico del teatro Sozofili di Modigliana e amico di Cevoli.

Il comico Cevoli s’è intrattenuto anche con la sindaca di Tredozio Simona Vietina

Danilo Fabbri, com’è nata la sua amicizia con Cevoli?

"Ho lavorato con lui per sette anni come tecnico elettricista, seguendolo in 572 date nei vari teatri d’Italia. Siamo rimasti amici".

Da chi è nata l’idea di invitarlo a Tredozio?

"I responsabili dell’Associazione genitori hanno aperto una sottoscrizione per raccogliere fondi che dovranno servire per ricostruire la scuola, che è stata fortemente danneggiata dal sisma. Ed ora le lezioni si svolgono nelle tende all’interno del palazzetto dello sport. Ho mandato il link della raccolta a vari personaggi dello spettacolo, fra cui Vito, Sgarbi e Cevoli".

Che ha risposto...

"Sì, mi ha telefonato, chiedendomi di venire a vedere di persona la situazione".

Paolo Cevoli con l’amico tredoziese Danilo Fabbri

Così domenica tutto il paese lo ha accolto.

"Ha voluto girare un video sulla situazione, da allegare al link per la raccolta fondi nei suoi social. In questo modo la gente si rende conto della situazione reale di Tredozio".

Dove l’avete portato?

"Nei luoghi simbolo del paese chiusi a causa del terremoto: comune, scuola, chiese, negozi e al palazzetto dello sport, dove si trovano traslocati municipio, scuole e altri servizi".

Con chi ha parlato?

"Con tutta la gente che incontrava, ma in particolare con la sindaca Simona Vietina, davanti al municipio e alle scuole, col parroco don Massimo Monti, davanti alle chiese chiuse, con la titolare del minimarket, Claudia Pierazzoli, nonché con i giovani volontari della Protezione civile".

Che cosa le ha detto il comico prima di ripartire per Cesena, dove la sera teneva uno spettacolo al Verdi?

"Fra una settimana partirà per la Cina e il Vietnam per girare un reality per Sky, ‘Pechino Espress’, ma appena rientrerà vorrà sapere a che punto saremo".

Che impressione si è fatto di Tredozio?

"Non era mai stato nel nostro paese e gli è piaciuto molto, compresso il bartolaccio a base di patate, il caratteristico crescione romagnolo".

Lui l’ha gradito?

"Eccome... Gliel’hanno offerto Angelo e Umberto gestori del Circolo Il Borgo. ’Ma il bartolaccio di Tredozio con le patate – ha commentato Cevoli – è migliore di quello che fanno a Rimini’. Poi si è trattenuto…"

Qualche aneddoto?

"Prima di ripartire è uscito con una sua battutaccia: ‘Siete proprio sistemati male, come il porco’. Poi si è subito ricomposto".

Che cosa ha conosciuto di Cevoli che non aveva mai notato in sette anni di collaborazione?

"Salutava tutti e ha fatto continuamente domande a chi incontrava, in particolare al sindaco e al prete".