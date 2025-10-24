Cgil: allarme e protesta: "Salari bassi e precariato"

L’appuntamento è a Roma domani in piazza della Repubblica alle 13.30 per dire "basta all’economia di guerra": la Cgil scende in campo a sostegno dei lavoratori italiani e in opposizione alla legge di bilancio 2026 approvata dal Governo proprio pochi giorni fa. Anche la Camera del lavoro di Forlì-Cesena parteciperà attivamente al corteo nella Capitale, per dire non solo un "no" al riarmo, ma per presentare diverse proposte che riguardano aumenti salariali, redistribuzione della ricchezza, rinnovo dei contratti precari, tutela della salute pubblica e contrasto all’inflazione.

"Siamo già a 500 adesioni per il nostro territorio – spiega Maria Giorgini, segretaria della Cgil Forlì-Cesena – e puntiamo ad aumentare il numero. Scendiamo in piazza ancora dopo 300 assemblee effettuate nei luoghi di lavoro e nella provincia. Purtroppo, le problematiche nazionali sono molto ben visibili nel nostro territorio, che ha visto crescere il disagio economico nonostante timidi segnali di ripresa".

Stando ai dati diffusi dal sindacato, infatti, la provincia di Forlì-Cesena ha sì un buon tasso di occupazione (70,4%), ma paga un "prezzo alto in termini di qualità e stabilità del lavoro". Sono aumentati gli "inattivi", ossia chi non ha un lavoro e non lo sta cercando, in ogni fascia della popolazione e maggiormente tra le donne. Inoltre, conseguenza di questa situazione precaria descritta dalla Cgil, si stima che in provincia solo il 44,6% dei lavoratori abbia un impiego stabile e a tempo pieno, mentre le retribuzioni medie (22.058mila euro l’anno) sono tra le più basse dell’Emilia-Romagna.

Le proposte presentate, oltre a fermare l’aumento della spesa pubblica per il riarmo, coinvolgono la detassazione degli aumenti contrattuali, una riforma fiscale equa in contrasto alla flat tax e il contrasto alla delocalizzazione delle aziende. Inoltre, in ambito pensionistico, la Cgil propone una "piena rivalutazione dell’età pensionabile, che secondo le ultime decisioni arriverà a più tre mesi nel 2029, smentendo le premesse fatte dal governo sul superamento della legge Fornero". Secondo Maria Giorgini, "la legge di bilancio non propone alcune soluzioni ai gravosi problemi del nostro paese, anzi: la ‘economia di guerra’ portata avanti a livello europeo non fa altro che peggiorare la situazione. Partecipare alla manifestazione significa dare voce a questa ingiustizia".

Sergio Tomaselli