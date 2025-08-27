Fuga dall'ateneo
Cgil chiede l'intervento dei pm: "Sofalegname, tutelare la legalità"
27 ago 2025
MAURIZIO BURNACCI
Cronaca
Duro intervento del sindacato provinciale sul caso della reiterata protesta dei lavoratori in sciopero ormai da due mesi: "Le mediazioni non hanno dato risultati, le istituzioni agiscano con urgenza".

Un momento della protesta con picchetto dei lavoratori in gran parte pakistani impiegati negli stabilimenti di Gruppo8 da Sofalegname in via Gramadora (Frasca)

Per approfondire:

I risultati sul fronte Gruppo8-Sofalegnami "non sono arrivati". Proteste (scattate a inizio luglio, con lo sciopero indetto dal sindacato Sudd Cobas), picchetti (con tanto di intervento della polizia in via Gramadora) e mediazioni (un protocollo firmato in prefettura e mai attuato) non hanno portato a casa alcun effetto concreto. Urge quindi il pugno di ferro. A dirlo è la Cgil: "Serve l’intervento delle istituzioni. A partire dalla procura della Repubblica".

Più chiaro di così non poteva essere il messaggio del presidio provinciale di Cgil e della sua branca di settore Fillea sul caso Gruppo8-Sofalegname, compagnie del mobile imbottito territoriale che apparirebbero una in qualche modo affiliata all’altra (con operai pakistani in rivolta per mancanza stipendi e orari massacranti a libropaga di Sofalegnami che devono però fare i conti con maestranze cinesi che operano senza fiatare negli stabilimenti di Gruppo8).

"Dopo mesi di lotte, mediazioni istituzionali e accordi non rispettati – rimarca Cgil –, riteniamo necessario sottolineare come, in uno Stato di diritto, quando vertenzialità e mediazione non portano risultati, occorra ricorrere con urgenza a strumenti diversi che garantiscano giustizia e tutele".

Il sindacato (che ricorda l’esito positivo raggiunto con Giuliani Arredamenti nello scorso inverno) parla di "caporalato internazionale, sfruttamento e concorrenza sleale, con lavoratori che dormivano dove lavoravano". E tutto questo in un settore economico (il mobile imbottito, appunto) che rappresenta una locomotiva del territorio forlivese e cesenate: "Un comparto produttivo che occupa 4mila addetti – afferma Cgil – che è in gran parte composto da realtà che garantiscono lavoro di qualità, nel rispetto delle regole e dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Certo, Cgil rispetta il fatto che "la vertenza è seguita da un altro sindacato". Ma dichiara apertamente "il proprio sostegno convinto e continuativo alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nella vertenza Gruppo8-Sofalegname. Sostegno che non è mai mancato e che continuerà ad esserci". L’obiettivo di Cgil, per risolvere la situazione, è "la piena attuazione del protocollo contro lo sfruttamento e il caporalato del 10 gennaio 2023, firmato da Cgil, Cisl, Uil, procura, prefettura, enti locali e organi preposti". Il messaggio è chiaro.

