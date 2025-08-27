Cgil chiede l’intervento dei pm: "Sofalegname, tutelare la legalità"

I risultati sul fronte Gruppo8-Sofalegnami "non sono arrivati". Proteste (scattate a inizio luglio, con lo sciopero indetto dal sindacato Sudd Cobas), picchetti (con tanto di intervento della polizia in via Gramadora) e mediazioni (un protocollo firmato in prefettura e mai attuato) non hanno portato a casa alcun effetto concreto. Urge quindi il pugno di ferro. A dirlo è la Cgil: "Serve l’intervento delle istituzioni. A partire dalla procura della Repubblica".

Più chiaro di così non poteva essere il messaggio del presidio provinciale di Cgil e della sua branca di settore Fillea sul caso Gruppo8-Sofalegname, compagnie del mobile imbottito territoriale che apparirebbero una in qualche modo affiliata all’altra (con operai pakistani in rivolta per mancanza stipendi e orari massacranti a libropaga di Sofalegnami che devono però fare i conti con maestranze cinesi che operano senza fiatare negli stabilimenti di Gruppo8).

"Dopo mesi di lotte, mediazioni istituzionali e accordi non rispettati – rimarca Cgil –, riteniamo necessario sottolineare come, in uno Stato di diritto, quando vertenzialità e mediazione non portano risultati, occorra ricorrere con urgenza a strumenti diversi che garantiscano giustizia e tutele".

Il sindacato (che ricorda l’esito positivo raggiunto con Giuliani Arredamenti nello scorso inverno) parla di "caporalato internazionale, sfruttamento e concorrenza sleale, con lavoratori che dormivano dove lavoravano". E tutto questo in un settore economico (il mobile imbottito, appunto) che rappresenta una locomotiva del territorio forlivese e cesenate: "Un comparto produttivo che occupa 4mila addetti – afferma Cgil – che è in gran parte composto da realtà che garantiscono lavoro di qualità, nel rispetto delle regole e dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

Certo, Cgil rispetta il fatto che "la vertenza è seguita da un altro sindacato". Ma dichiara apertamente "il proprio sostegno convinto e continuativo alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nella vertenza Gruppo8-Sofalegname. Sostegno che non è mai mancato e che continuerà ad esserci". L’obiettivo di Cgil, per risolvere la situazione, è "la piena attuazione del protocollo contro lo sfruttamento e il caporalato del 10 gennaio 2023, firmato da Cgil, Cisl, Uil, procura, prefettura, enti locali e organi preposti". Il messaggio è chiaro.