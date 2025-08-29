Cgil, festa a Vecchiazzano. Atteso anche Landini

Si torna alle 4 giornate di incontri e musica per la Festa provinciale Cgil (un giorno in più rispetto all’anno scorso), da 31 agosto al 3 settembre. La 4ª edizione si tiene nell’Area Feste di Vecchiazzano, via Castel Latino 51. Domenica alle 17,30 si terrà l’inaugurazione e, a seguire, il dibattito ‘Costituzione, Giustizia e Partecipazione’ con le associazioni che compongono ‘La Primavera della Democrazia’.

"Nonostante un anno così intenso per il nostro sindacato – commenta la segretaria generale Cgil Forlì-Cesena, Maria Giorgini – ci siamo impegnati per organizzare la nostra Festa provinciale e fornire al territorio 4 giorni di discussione e convivialità. Aumento dei salari, riduzione delle diseguaglianze economiche e sociali, tenuta dell’occupazione, contrattazione e difesa dei diritti delle persone, lavoratori e pensionati, sono il nostro faro. Approfondiremo temi di attualità che saranno oggetto della nostra mobilitazione autunnale assieme al tema della Pace e della difesa e attuazione della Costituzione".

Tra gli ospiti Carlo Sorgi, già magistrato e coordinatore di ‘Costituzione e Democrazia’ Forlì, Vincenzo Colla, vicepresidente Regione Emilia-Romagna e Paolo Lucchi, presidente Legacoop Romagna, che interverranno nel corso del dibattito ‘Dazi, Lavoro e Comunità: Costruire il Futuro Socio-Economico del Territorio’ il 1° settembre alle 18, dove l’Osservatorio Ires esporrà i dati provinciali su Lavoro e Economia e interverrà Maria Giorgini. Martedì alle 21 interverranno Michele De Pascale, presidente della Regione e Massimo Bussandri, segretario generale Cgil regionale. Mercoledì alle 21 gran finale con Maurizio Landini, segretario generale Cgil.

Non mancheranno momenti conviviali con tante postazioni cibo. Cucina aperta dalle 19. Tutte le sere dopo i dibattiti musica dal vivo con numerose cover band del territorio con i Roxy Bar Tributo a Vasco Rossi, Concerto della Band Vi.Vi.Di, il liscio con Gabriele & Milva e gli Arancia Meccanica.

Matteo Bondi