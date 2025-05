Cgil, incontro pubblico su ambiente e lavoro in vista del referendum

Domani alle 10.30 nella sala del consiglio di via Curiel 51, appuntamento coi referenti di realtà ambientaliste del territorio: Sara Conficconi del comitato NoMegastore, Francesco Occhipinti di Legambiente, Agnese Casadei dei Friday for Future Forlì e Daniela Piccioni dei Parents for Futur, dialogheranno con Maria Giorgini, segretaria generale provinciale di Cgil su temi di ambiente e lavoro e si confronteranno sui quesiti referendari di domenica 8 e lunedì 9. Referendum promossi proprio da Cgil.