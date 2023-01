Cgil, Maria Giorgini riconfermata segretaria generale

L’assemblea della Cgil ha rieletto ieri Maria Giorgini segretaria della Camera del Lavoro, incarico che già riveste dal 2019. I delegati riuniti al San Giacomo hanno confermato componenti della segreteria Andrea Maltoni e Emanuela Castagnoli. "Dopo la pandemia il territorio forlivese ha visto una ripresa, dall’altro lato il mercato del lavoro risulta fragile – ha detto Giorgini nella relazione –. La nostra provincia è tra le prime in Italia per l’aumento dell’inflazione, al 13%, e ha un reddito medio procapite tra i più bassi in regione, 97 euro la media giornaliera regionale, 87 a Forlì-Cesena. Tra salari bassi, forte precarietà e il venir a meno dei sussidi come il reddito di cittadinanza c’è il rischio che tanti si trovino in difficoltà".