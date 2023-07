Challenge di liscio sui social per ripartire dopo l'alluvione: ecco come fare

Forlì, 14 luglio 2023 - Un giro di liscio per ripartire: l’iniziativa che rimbalza sui social con l’hashtag #dattiunamossa e #romagnatinbota prende le mosse proprio dall’idea di assumere il ballo locale più iconico di tutti per continuare a tenere puntati i riflettori sull’emergenza legata all’alluvione del 16 maggio. A lanciare la challenge online è un team di esperti di comunicazione con l’aiuto di un testimonial d’eccezione: il comico forlivese Andrea Vasumi. Le modalità sono semplici: per partecipare è sufficiente cimentarsi in un passo di ballo riprendendosi con il cellulare e poi postare il video sui social, taggando un amico a cui lanciare la sfida.

A sua volta lo sfidato proseguirà la catena: altro giro di liscio, altro amico a cui passare il testimone. Alla sfida è collegata una raccolta fondi: chi vorrà, dopo aver postato il video, potrà fare una donazione, di qualsiasi importo, ad associazioni locali che si spendono per aiutare chi ha subito danni in seguito all’esondazione: Anpas Emilia Romagna, Comunità Papa Giovanni XXIII e Forlì Insieme - Emergenza Alluvione. Per donare è sufficiente cliccare sul link www.dattiunamossa.it e scegliere una delle tre associazioni indicate.