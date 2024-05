"Chance di lavoro e più bus la sera"

Dalila Nervegna, 25 anni, studentessa in Sociologia e Ricerca sociale all’Università di Bologna, è alla sua prima esperienza politica, ma da molti anni è attiva come volontaria nel Comitato di quartiere di San Martino in Strada.

Dalila, come è nata la sua candidatura?

"Ho sempre partecipato attivamente alla vita del mio quartiere e mi interesso da tempo ai temi della tutela del lavoro e della salute psichica. Prima ancora di iscrivermi al Pd, il circolo del partito mi ha proposto di correre".

Per cosa si batterà se fosse eletta?

"Non ho soluzioni ma vorrei lavorare su alcuni temi che considero importanti: salute psico-fisica, sport, la digitalizzazione, per cui Forlì si posiziona tra le ultime città. Inoltre, visto che abbiamo una struttura familistica che obbliga agli anziani ad occuparsi del welfare familiare, è importante promuovere attività che permettano alle persone anziane di mantenere attivi la mente e il corpo, con l’attività fisica e corsi di formazione nei circoli dove si incontrano gli anziani".

Quali strumenti usa per la campagna?

"Sto usando i social per informare le persone che conosco già. Ma per allargare gli orizzonti, sto partecipando alle iniziative elettorali tradizionali. Uno è stato l’incontro al bar ‘Flora’, con tre candidati under 30, a cui hanno partecipato il candidato sindaco Graziano Rinaldini e l’ex sindaco Davide Drei, dal titolo ‘Come dovrebbe essere una città universitaria’".

Già, come dovrebbe essere?

"Dovrebbero esserci palestre più all’avanguardia, ad esempio sono carenti le strutture in cui praticare il tennis. Bisognerebbe migliorare il trasporto pubblico, che dopo le 21 non funziona ed è un grosso problema, soprattutto per i fuorisede, che non hanno un’auto. Poi, bisognerebbe migliorare le opportunità di lavoro per chi ha studiato qui, creando momenti di incontro con il mondo del lavoro, come si fa a Bologna, dove si organizzano i career day e facendo in modo che i tirocini, che sono obbligatori per poter conseguire la laurea, sfocino in occupazione".

Paola Mauti