"Che fa il sindaco con Bongiorno?". Allegni: "Una deriva pericolosa"

"Sono parole gravi ed inaccettabili quelle pronunciate da Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di FMI e coordinatore di Fratelli d’Italia, che ha attaccato la scelta della Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini di adottare forme lessicali inclusive nell’ambito di un bando per l’istituzione di borse di studio a favore di giovani studenti": esordiscono così, in un comunicato congiunto, i gruppi consiliari Pd, M5S e Forlì&Co.

"Al contrario di quello che afferma Bongiorno – proseguono i consiglieri comunali – l’inclusività non è di certo una ideologia, ma anzi un dovere, una necessità etica, un bisogno che chi amministra la cosa pubblica deve perseguire e praticare in ogni campo, anche quello lessicale: questo ci insegnano le nuove generazioni e bene ha fatto la Camera di Commercio, proprio rivolgendosi ai giovani, a scegliere di utilizzare il simbolo che parifica i generi, con la consapevolezza che tutti coloro che comunicano hanno una grande responsabilità".

"Se infatti è vero che il tema di un linguaggio realmente inclusivo è complesso e non si adatta alla polemica politica spiccia, è altrettanto certo che la lingua non è qualcosa di statico e immutabile, ma qualcosa che sempre si è modificato con le trasformazioni della società. Il tema non è quindi quello di affermare una ideologia attraverso un nuovo linguaggio, ma di prendere atto che oggi la società è caratterizzata da una pluralità di identità e soggettività".

"Quanto a Bongiorno – rimarca il comunicato congiunto –, le sue dichiarazioni sono particolarmente inopportune in ragione del suo ruolo di amministratore unico di FMI, la società partecipata che si occupa del trasporto pubblico e scolastico nel territorio forlivese, che non può in alcun modo discostarsi da principi rigorosi di inclusione e solidarietà. Ci chiediamo quindi – concludono i gruppi consiliari – per quanto tempo ancora il sindaco Zattini continuerà ad eludere la questione, legittimando una situazione di totale incompatibilità fra i due incarichi detenuti da Bongiorno che si fa sempre più palese e inaccettabile agli occhi dei cittadini".

Al comunicato dei gruppi consiliari di minoranza si associa anche la segretaria del PD Forlivese Gessica Allegni, che definisce "sconcertanti e fuori dal tempo le affermazioni di Bongiorno", osservando che "l’iniziativa della Camera di Commercio è di per sé lodevole, come lo è la scelta di utilizzare il linguaggio inclusivo, ormai conosciuto e diffuso tra le giovani generazioni. Sarebbe ridicola, questa polemica – conclude Allegni – se non fossero gravi le ragioni che la animano: una sottocultura di destra discriminatoria e ideologica. Ed è grave che tali affermazioni arrivino da chi è a capo di una importante società partecipata come FMI: un’ulteriore dimostrazione di come la destra intenda il governo della città. Non arretreremo di fronte a questa pericolosa deriva".