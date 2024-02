"Che grande emozione girare tutta l’Italia con il musical Grease"

Forlivese di origine, bolognese d’adozione ma ormai cittadina di tutta Italia. Lei è Federica Laganà, classe 1993, performer. Recentemente ha debuttato nel musical Grease della Compagnia della Rancia, la prima compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia, che ha ripreso il tour dopo ben 108 repliche sold-out nel 2022: nel 2024 le repliche saranno quasi 50 già tutte sold out.

Federica, lei veste i panni di Marty, una delle Pink Ladies. Com’è il ’suo’ Grease?

"È un Grease più attuale, più fresco. Mantiene il carattere originale degli anni ’70, ma restando al passo con i tempi".

Alle spalle ha già diversi spettacoli importanti come la Carmen, Titanic, la famiglia Addams, Peter Pan e La Fabbrica del Cioccolato. Come ci si arriva a farne parte?

"Sono stata molto fortunata a far parte di tante belle produzioni. Ogni anno mi presento alle audizioni da cui viene poi scelto il cast dello spettacolo. Devi essere molto concentrato sull’obiettivo, perché le audizioni sono come una corsa dei 100 metri: devi dimostrare tutto ciò che sai fare in pochissimo tempo".

Diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, cosa ha studiato prima della Bsmt?

"Da quando ho 10 anni ho studiato privatamente danza a Forlì, e poi dai 15 anni ho iniziato canto, ma ho sempre coltivato queste passioni come hobby, non ho mai pensato che sarebbe diventato il mio lavoro, lo vedevo come un sogno troppo lontano. E poi, dopo essere stata ammessa alla Bsmt, dove mi sono diplomata con merito nel 2015, questo lavoro è diventato realtà".

E adesso Grease, con il tour che vi porterà su e giù per tutta Italia. Come gestisce questo carico e lo stress che ne consegue?

"Non è facile. La mole di lavoro è importante e nei momenti più stressanti mi viene da pensare: ‘ma non potevo fare un lavoro da ufficio?’. Però è una passione che diventa mestiere, ed è proprio questa la benzina: è una sensazione che mi fa sentire viva".

E il rapporto col pubblico?

"È bellissimo vedere come Grease conquisti tutti. È davvero un cult intergenerazionale che abbraccia tutti. Il teatro è magico per questo: a differenza delle altre arti, avviene uno scambio tra lo spettacolo e il pubblico, che risponde subito".

Cosa l’ha portata a intraprendere questa carriera?

"Non lo so dire con esattezza, non sono mai stata una bambina fissata con il mondo dello spettacolo. Forse tutto è nato con la passione per i film Disney e i primi musical che ho visto nei primi anni 2000 anche nella piccola Forlì. In particolare, ho nel cuore Pinocchio e Manuel Frattini, che è un’icona in Italia".

Ruolo preferito finora?

"Questo in Grease, per come è stato sviluppato su di me il personaggio, mi dà tantissimo: è un ruolo in parte comico, ma tosto. Davvero stimolante".

E un’esperienza che ha nel cuore?

"Il primo musical: ero piccola, ma sono riuscita a salire sul palco con Elio di Elio e le storie tese in Spamalot, la parodia della Dama del Lago. Lui è un’espressione di generosità e talento, ed è una persona che tutt’ora sento". Un musical che vorrebbe interpretare in futuro?

"Entrare nel cast del Moulin Rouge sarebbe un sogno. Ma anche Chicago".

La carriera dell’attore è davvero fitta di impegni: come si bilancia il lavoro nel mondo dello spettacolo con la vita privata?

"È complicato. Le persone che ti vogliono bene capiscono la tua vita e si adattano alle tue tempistiche. La mia famiglia mi ha sostenuto molto, fin dall’inizio: i miei genitori sono stati i mei primi fan, così come alcuni miei amici storici. Con il mio fidanzato è un inseguirci in giro per l’Italia e l’Europa".

Un rituale prima di salire sul palco?

"Ne ho due in realtà. Mi piace tantissimo prendermi un momento solo per me, annusare quel profumo misto di legno e polvere che mi concentra tantissimo: mi siedo ed entro in connessione col palco. E poi prima di entrare, un pensiero speciale per una persona che non c’è più: occhi al cielo e un sorriso".