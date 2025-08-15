Che investimento, le mostre della Fondazione. Ogni euro speso, la città ne incassa 2,40

La mostra sul Barocco che sarà allestita al San Domenico il prossimo febbraio non potrebbe esistere senza la prima, quella dedicata a Palmezzano nel 2005, ma nemmeno senza quella su Canova, il Liberty, i fiori, Ulisse, i Preraffaelliti e tutte le altre esposizioni che, per vent’anni, hanno trasformato Forlì nella città delle grandi mostre. E in vent’anni sono state esposte oltre 5.000 opere, con il coinvolgimento di 120 studiosi di diverse generazioni.

I numeri parlano da soli: più di 1 milione e 738mila visitatori hanno varcato le porte del San Domenico, con una media di 87.000 ingressi per mostra. Un traguardo che colloca stabilmente Forlì tra le prime venti esposizioni in Italia con biglietto separato, un risultato ancora più significativo se si considera che la città è al 38° posto per popolazione tra i Comuni con oltre 100.000 abitanti. Questo successo ha avuto ricadute concrete sul territorio: per ogni euro investito, il ritorno economico medio è stato di 2,40 euro, accompagnato da interventi di restauro per circa 8 milioni e progetti sociali per 1,5 milioni di euro.

Il prestigio internazionale non è mancato: due volte su due candidature, le mostre forlivesi hanno conquistato il Global Fine Art Awards, considerato l’Oscar del settore. Nel 2018 la rassegna ‘L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio’ vinse nella categoria dedicata al Rinascimento e al Barocco, mentre nel 2020 ‘Ulisse. L’arte e il mito’ si aggiudicò il premio per l’arte antica.

Ma il successo non si misura solo in premi e numeri: il San Domenico ha saputo creare un legame profondo con il pubblico. Oggi il 69% dei visitatori non residenti in provincia è composto da persone che tornano per una nuova esposizione, un dato in crescita rispetto al 54% del 2007, con punte che in alcuni anni hanno sfiorato l’80%. Un segnale di fedeltà frutto di una programmazione coerente e di qualità. La provenienza del pubblico è equilibrata: il 38% arriva da Forlì e provincia (scolaresche comprese), il 28% dal resto dell’Emilia-Romagna e il 36% da altre regioni o dall’estero. In un arco di tempo segnato da eventi imprevisti – dalla grande nevicata del 2012 alla pandemia e alle alluvioni – il San Domenico ha dimostrato di riuscire comunque a mantenere alta l’attrattività.

Il progresso è visibile anche negli indicatori nazionali: nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, la provincia di Forlì-Cesena è passata dal 52° posto del 2007 al 29° del 2024 nella sezione ‘Cultura e tempo libero’, raggiungendo addirittura il 7° posto per ‘Offerta culturale’. Oggi, a vent’anni da quel primo esperimento che avrebbe potuto essere un buco nell’acqua, si può a buon diritto parlare di missione compiuta, ma senza dimenticare l’obiettivo: fare sempre meglio.

