Che ritratto avrà il futuro?. La città interroga il presente

Oggi quinto incontro della rassegna ’I volti allo specchio della città. Ritratto e autoritratto fra arte e società’, promossa dal circolo Acli Lamberto Valli e da una rete totale di 22 fra enti ed associazioni sul territorio forlivese.

Questa volta sarà il Futuro a scandire il senso dell’incontro, in programma domani alle 17.30 nella sala degli Affreschi dell’ex asilo Santarelli, in via Caterina Sforza 45. Tema della conferenza, ’Quale ritratto per la Forlì del Futuro?’. Sono previsti gli interventi di Marco Mulana, dell’Open Laboratorio Aperto di Forlì – che illustrerà tutte le opportunità che gli uffici della innovazione tecnologica presenti nell’ex asilo Santarelli – Roberto Pasini, architetto e docente di architettura del paesaggio Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Bologna – che presenterà un progetto innovativo in grado di inquadrare le prospettive paesaggistiche di Forlì in un nuovo contesto di intrecci fra esigenze urbanistiche e naturali –, Riccardo Agabiti, musicista e imatematico, ricercatore alla Università La Sapienza di Roma – che proporrà con illustrazioni e simulazioni alcune applicazioni di progetti di intelligenza artificiale applicati ai codici e ai linguaggi musicali.

L’incontro sarà introdotto dal giornalista e saggista Pietro Caruso.