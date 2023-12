Che tris al Saffi: Kaurismäki, Allen e ‘Ferrari’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 19.30. In sala si può scegliere ancora Foglie al Vento: il film diretto dal celebre regista finlandese Aki Kaurismäki racconta le storie di Holappa e Ansa (Jussi Vatanen e Alma Pöysti), un uomo e una donna che si incontrano una notte a Helsinki e finiscono per intrecciare i loro destini. Entrambi hanno vite difficili segnate dal disagio e dalla precarietà e passano da un contratto di lavoro all’altro senza la minima garanzia di stabilità; i problemi economici sono una preoccupazione quotidiana. Per svagarsi trascorrono le loro serate nei bar a ubriacarsi e cantare al karaoke ed è proprio in una di queste occasioni che finiscono per fare la reciproca conoscenza: si piacciono e decidono di organizzare un appuntamento. Da quel momento inizia una travagliata storia d’amore. Tra alcolismo e famiglie disfunzionali, in un continuo rincorrersi, Holappa e Ansa devono imparare ad amare di più se stessi e la vita.

C’è poi Un Colpo di Fortuna - Coup de chance, l’ultimo film diretto da Woody Allen. Ci troviamo a Parigi e seguiamo la storia di Fanny e Jean (Lou de Laâge e Melvil Poupaud), una coppia all’apparenza perfetta che, però, viene messa in crisi da un incontro casuale tra Fanny e un suo ex compagno del liceo, innamorato di lei fin dai tempi dell’adolescenza. Tra i due nasce una passione che si trasforma in amore e mette in crisi ogni certezza. Sarà, però, uno scherzo del destino (o per meglio dire un ‘colpo di fortuna’) a decidere cosa sarà delle loro vite. Questo è il cinquantesimo film di Woody Allen, il primo interamente girato in lingua francese e con attori francesi, però è la seconda volta che il regista americano ambienta un suo film nella capitale francese, 12 anni dopo Midnight in Paris del 2011.

In proiezione è ancora presente, infine, Ferrari di Michael Mann. Il film è ambientato nell’estate del 1957 e racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall’ex pilota Enzo Ferrari (interpretato da Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l’azienda fondata da lui e sua moglie Laura (Penélope Cruz) soltanto dieci anni prima. In questo clima così delicato, Ferrari crede che una cosa possa sanare le ultime dolorose sconfitte della vita: scommettere tutto ciò che ha in una gara automobilistica, che percorre tutta l’Italia in 1000 miglia; corsa passata poi alla storia, appunto, come l’iconica Mille Miglia. Nel cast sono presenti anche Shailene Woodley nei panni di Linda Lardi e Patrick Dempsey in quelli del pilota Piero Taruffi. Una curiosità: inizialmente Christian Bale, molto noto per la sua capacità di modificare il suo fisico in base al ruolo, avrebbe dovuto interpretare il ‘Drake’ Enzo Ferrari, ma ha abbandonato per problemi di salute, poiché riteneva di non avere abbastanza tempo per accumulare il peso necessario per il ruolo. In seguito, è stato sostituito da Hugh Jackman e, infine, è stato Adam Driver a ottenere il ruolo definitivo nel gennaio 2022.