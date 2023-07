‘Chef sotto il Portico’, il successo è servito

di Quinto Cappelli

Oltre mille persone da tutta la Romagna hanno partecipato lo scorso weekend a ‘Chef sotto il Portico’, il Festival internazionale di cucina che ha raggiunto a Portico la 13ª edizione. La manifestazione, organizzata dal ristorante Al Vecchio Convento in collaborazione con la Pro loco e col patrocinio del Comune, è stata inaugurata venerdì sera con la cena di gala nel giardino del ristorante, con servizio a tavola di 5 piatti e vini abbinati.

Poi sabato sera dalle 19 alle 22.30 e domenica a pranzo dalle 12 alle 14 gli chef hanno cucinato in piazza, lungo cioè via Roma, davanti ai buongustai che poi si sono seduti a tavola lungo tutto il centro storico, in un clima tranquillo di festa e di allegria, occasione di ritrovo anche per amici, parenti e conoscenti.

Racconta Matteo Cameli, chef del Vecchio Convento, regista e responsabile della manifestazione: "Siamo molto contenti della grande partecipazione e soprattutto perché i buongustai sono rimasti soddisfatti sia dei piatti delle varie cucine di molte parti del mondo, sia delle cantine romagnole presenti. Anche i dieci cuochi internazionali sono rimasti contenti e molti si sono già prenotati per il prossimo anno".

Aggiunge la madre Marisa Raggi, fondatrice del ristorante albergo Al Vecchio Convento ormai cinquant’anni fa col marito Gianni Cameli: "La formula della manifestazione ormai è collaudata: cena di gala il venerdì sera, cena in piazza aperta a tutti il sabato e pranzo la domenica. I cuochi internazionali vengono volentieri a Portico, anche perché la festa del sabato sera si conclude con musica, canti e balli per tutti nei giardini pubblici".

Tutti i cuochi sono stati premiati anche con un diploma di partecipazione, sottoscritto e consegnato a ciascuno chef dal sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti. Concludono gli organizzatori: "La grande e bella partecipazione, ordinata, di tanta gente fa ben sperare per il turismo estivo nella valle del Montone e sull’Appennino forlivese in generale, turismo frenato quest’anno un po’ dalle frane che tengono ancora bloccate purtroppo alcune strade e coi divieti per il transito delle moto".