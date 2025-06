‘Chef sotto il Portico’, tante novità in tavola

La 15ª edizione della manifestazione enogastronomica ‘Chef sotto il Portico’, organizzata a Portico di Romagna dal 10 al 13 luglio dal ristorante e albergo Al Vecchio Convento (che quest’anno festeggia il 50° di attività), in collaborazione con la Pro loco e col patrocinio del Comune, presenterà alcune novità: durerà quattro giorni; gli chef internazionale saranno 12 (alcuni molto famosi); la cena del sabato sarà seguita alle 22.30 da dj set e cocktail al parco pubblico.

Ecco il programma della manifestazione, che ormai attira alcune migliaia di buongustai e amanti della cucina. Giovedì e venerdì sera dalle 20 in poi la cena di gala sarà servita presso il giardino del ristorante Al Vecchio Convento, circondato dalle case medievali del borgo e dal palazzo di Beatrice Portinari, la donna cantata da Dante il cui padre Folco (ricco banchiere di Firenze) era nato a Portico.

Il sabato, dalle 19 alle 22.30, la cena avrà come teatro il centro storico del paese ovvero via Roma, dove i 12 chef stellati cucineranno davanti a tutti le specialità tipiche dei rispettivi Paesi. La domenica a pranzo, dalle 12 alle 14, si offrirà ancora street food di strada nel centro storico (info e prenotazioni: Vecchio Convento 0543.967053 e 340.5129897 e info@vecchio convento.it).

Commenta Matteo Cameli, chef del Vecchio Convento e anima del Festival enogastronomico: "In questi 15 anni abbiamo avuto la fortuna di ospitare chef straordinari che hanno animato e deliziato il nostro piccolo paese, trasformandolo l’evento in un appuntamento gourmet che richiama persone da tutta Europa. Anche quest’anno, il borgo di Portico sarà trasformato in una piccola capitale della gastronomia internazionale. L’elenco degli chef partecipanti abbraccerà le più svariate latitudini, per continuare il nostro viaggio intorno al mondo, attraverso le rotte del gusto, con alcuni dei protagonisti più rappresentativi dei rispettivi Paesi. Siamo pronti ad accogliere i partecipanti con buon cibo, ottimo vino e l’atmosfera calorosa di Portico. Sei dei dodici chef prepareranno un piatto ciascuno per la cena fine dining del giovedì (circa 60 persone); gli altri sei cucineranno il venerdì, proponendo un menù completamente diverso. Le cene saranno accompagnate da una selezione di vini locali curata dal sommelier della casa, Matteo Carlucci. Durante le serate ci sarà la presentazione degli chef e dei loro piatti, il tutto accompagnato da musica dal vivo".

Lo chef Cameli indica infine un’altra novità: "Questa edizione sarà dedicata alle donne: una maggioranza femminile in cucina, cantine guidate da donne e la partecipazione della bartender Stella Palermo". Il sabato sera e la domenica a pranzo la formula cambia: il centro sarà apparecchiato per accogliere 1.000 esploratori della gastronomia internazionale. Ogni ospite potrà muoversi liberamente tra gli stand, curiosando tra gli chef e i piatti preferiti. Un’esperienza libera e informale, senza servizio al tavolo. Accanto alla cucina a cielo aperto si troveranno le cantine locali, con vini abbinati ai piatti.

Quinto Cappelli