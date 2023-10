"Chi governa non crede ai cambiamenti climatici"

Una delegazione composta da una decina di attivisti di Fridays for Future si è raccolta di fronte al San Giacomo in quella che voleva essere una contestazione pacifica al ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, che però ha presenziato agli Stati generali solo in collegamento. Gli attivisti hanno comunque brandito in silenzio i loro cartelli con alcune frasi del ministro stesso nei mesi scorsi: "I giovani hanno l’eco-ansia. Li invitiamo a usare la ragione", o ancora "Non lo so", ovvero la sua risposta alla domanda se la crisi climatica è causata dall’uomo. "Quale ripartenza può vedere la città di Forlì – ha detto l’attivista Giacomo Zattini –, dopo l’evento meteo più grave della sua storia, se chi è al governo della città e del Paese pensa che la crisi climatica non sia causata dall’uomo? Questo ministro è l’espressione delle forze politiche del centrodestra, una classe politica che non riconosce i problemi e rifiuta di prendersi le proprie responsabilità: non è degna di costruire il futuro in cui vivremo noi".

"A Forlì sta andando in scena sulle spalle degli alluvionati la commedia di una politica che si prende gioco della scienza e dei cittadini, per questo non vogliamo fare finta di nulla. L’alluvione della Romagna non è sfortuna, è crisi climatica", dice infine Alessandra Pierantoni.