’Chi ha paura di Denti di ferro?’: teatro per famiglie al Dragoni

La rassegna ‘A Teatro in Famiglia’ del Dragoni di Meldola prosegue sabato 24 febbraio alle ore 21 con lo spettacolo ’Chi ha paura di Denti di ferro?’ della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti. La pièce, prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri, trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia ed è scritta da Antonella Piroli e Danilo Conti che ne è anche interprete. La storia della strega Denti di ferro narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì.

Quella di ’Denti di Ferro’ è una storia che si inserisce a pieno titolo nella tradizione popolare delle storie di magia e di queste contiene tutti i tratti caratteristici: la strega che vive nel fitto di un bosco, isolata, e che non vuole essere disturbata; i bimbi che, incauti, sono attratti dalla curiosità di scoprire se esista veramente e che vengono avvertiti, di solito dalla mamma, del pericolo, ma decidono lo stesso di perlustrare il bosco.

Per gli spettacoli della rassegna è attiva l’iniziativa ’A cena e a teatro in famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, Luisin 2.0, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con soli 12 euro. Info: 0543.26355. Biglietti: 5 euro. Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20.

o.b.