’Chi me lo ha fatto fare!’: risate con Marzocca

Questa sera alle 21 va in scena al teatro Verdi di Forlimpopoli lo spettacolo ’Chi me lo ha fatto fare!’ di e con Marco Marzocca, popolare nome televisivo e radiofonico. Si tratta di un vero e proprio one man show in cui Marzocca racconta senza filtri la sua vita, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15. Info e prenotazioni: info@teatrodelleforchette.it; telefon: 0543.1713530, 339. 7097952 o 347.9458012.