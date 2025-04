Chi sarà la nuova Marietta?. Artusi, ecco il bando del premio

Prosegue l’avvicinamento alla festa Artusiana a Forlimpopoli con la pubblicazione di uno dei bandi più attesi, quello riservato ai cuochi dilettanti che si cimenteranno nel Premio Marietta, intitolato alla fedele governante di Pellegrino Artusi. Il testo del concorso 2025 è stato pubblicato sul sito festartusiana.it. Per iscriversi c’è tempo fino al 4 giugno, mentre la fase finale si svolgerà, come da tradizione, durante la Festa che quest’anno si terrà dal 28 giugno al 6 luglio. La formula è quella già sperimentata con successo nelle passate edizioni. L’iscrizione è riservata ai ‘cuochi per diletto’, cioè a tutti gli appassionati di cucina e di enogastronomia che esercitano con amore e abilità ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ nella cerchia privatissima della loro vita e dei loro affetti. Esclusi, quindi, quelli che operano professionalmente nella ristorazione.

Ai partecipanti viene chiesto di inviare la ricetta originale di un primo piatto (pasta fresca, secca o riso) da eseguire in un tempo massimo di due ore e che contenga riferimenti alla cucina domestica regionale, alla filosofia e all’opera di Pellegrino Artusi. La domanda e la ricetta possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate via email in formato pdf all’indirizzo protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it, entro le ore 12 del 4 giugno. Fra tutti i concorrenti la giuria di esperti selezionerà i finalisti che nella mattina del 29 giugno si sfideranno fra pentole e fornelli, preparando i loro piatti. Il vincitore si aggiudicherà un premio del valore di 1.000 euro corrisposto in buoni spesa. Come di consueto, il premio verrà consegnato durante una cerimonia ufficiale, nell’ambito della Festa Artusiana. Le ricette finaliste saranno pubblicate su www.festartusiana.it. Il Premio Marietta è promosso dal Comune di Forlimpopoli, in collaborazione con Casa Artusi e con l’associazione delle Mariette.

ma.bo.