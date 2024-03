Chiara Becchimanzi propone un’originale ’Terapia di gruppo’ a Rocca S. Casciano

‘Terapia di gruppo’ è il titolo dello spettacolo di e con Chiara Becchimanzi, in programma al Teatro Italia di Rocca San Casciano venerdì alle 21.15. Chiara Becchimanzi è attrice, regista, autrice teatrale, stand up comédienne, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada. Scrive, dirige e interpreta numerosi monologhi e partecipa a programmi comici Rai (Battute?) e Comedy Central (‘Stand Up Comedy’, ‘Comedians Solve World Problems’). Gira il mondo con la Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro; è vicepresidente del Teatro del Lido di Ostia. Inventa storie da quando ricorda. Laureata in scienze umanistiche; diplomata all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma; assolutamente precaria.

Pubblica nel 2019 il suo primo romanzo, ‘A ciascuna il suo’, un erotico-comico sugli eccitanti disastri della precarietà affettiva. Anticipa il direttore artistico Giancarlo Dini: "Lo spettacolo di venerdì sera è un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso. Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comédienne traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche) ... e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente" (info e prenotazioni 376.1224452; www.diyticket.it/events/teatro/14264/terapia-di-gruppo). Quinto Cappelli