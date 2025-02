Chiara realizza il sogno: “Un podcast sul cancro”

Forlì, 4 febbraio 2025 – Basta un podcast per racchiudere la voglia di vivere di Chiara Pennuti? Certamente no, ed è per questo che si sta già pensando a una seconda stagione. Pennuti, 27 anni, forlivese, quattro anni fa ha scoperto di avere un cancro maligno al quarto stadio: un sarcoma sinoviale, raro tumore dei tessuti molli. “Vivevo da nove mesi in Germania e lavoravo in un’azienda che costruisce razzi. Mi sono licenziata per venire a curarmi in Italia, dove la sanità è molto migliore”.

La 27enne, la cui vitalità andrebbe se possibile trasmessa per decreto a tutti noi, ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere 15mila euro (il Carlino ne scrisse lo scorso 22 novembre), così da dare vita al podcast ’Una zebra in corsia’.

“Abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo. Andremo avanti perché stiamo già pensando a un secondo podcast, per cui continuate a donare”, racconta Pennuti, che ieri ha presentato il primo traguardo tagliato a Meldola, città dove ha sede l’Irst ’Dino Amadori’ Irccs, struttura dove la forlivese ha scelto di curarsi. Il primo episodio (otto quelli registrati; ogni puntata dura in media 17 minuti), dal titolo ’Parole d’oncologia: il vocabolario essenziale per orientarsi’, sarà disponibile da domani su Spotify e YouTube; per altri aggiornamenti il riferimento è la pagina Instagram ’Una Zebra in Corsia’ o chiarapennuti@gmail.com.

Chiara Pennuti, al centro con la camicia bianca, con i volontari che l’hanno aiutata a dare vita al podcast

Ogni mercoledì sarà disponibile una nuova puntata. Oltre al progetto principale, Pennuti e i tanti amici che le hanno permesso di rendere possibile questa ’pazza idea’, hanno allargato il tiro, realizzando due spin-off. “Si tratta di rubriche etimologiche: la prima sarà disponibile ogni martedì e intende spiegare le parole di chi vive la mia situazione. Come leggere un referto, cos’è la neoplasia e via dicendo. Ogni giovedì uscirà invece una rubrica che tratterà temi scientifici”.

Tra chi ha dato il suo contributo c’è Martina Cavallucci, data scientist della Data Unit Irst-Irccs. “Chiara mi ha coinvolta come amica e come parte della comunità Irst – spiega –. Con il podcast vogliamo comunicare agli utenti dei social informazioni scientificamente vere”.

Altra amica è l’assessora del Comune di Meldola, Giada Severi: “Questo progetto consente di uscire dalla sola dimensione scientifica: è presente anche l’aspetto umano”. Nei prossimi mesi la 27enne vorrebbe andare a raccontare il suo progetto in pubblico, a cominciare da Laboratorio Aperto, l’ex Santarelli di Forlì. La realizzazione esecutiva del progetto è di Andrea Marelli. “Il podcast sembra un po’ ’La vita è bella’ di Benigni, una storia un po’ etica e un po’ favolosa”. Quella storia finì con un Oscar all’attore e regista toscano. La statuetta, Chiara, per noi l’ha già vinta.