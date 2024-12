Chiara Savelli: coordinatrice delle risorse umane di Avsi racconta i progetti umanitari nel mondo

La forlivese Chiara Savelli, 53enne originaria di Forlimpopoli e fra le prime laureate di Scienze Politiche a indirizzo internazionale della sede di Forlì dell’Alma Mater, è oggi Human Resources Coordinator di Avsi, una delle più importanti Ong italiane, con oltre 355 progetti nel mondo di cooperazione allo sviluppo, con 2.116 persone dello staff, fra dipendenti e collaboratori sparsi in 42 Paesi nei vari continenti.

Savelli è quindi la responsabile coordinatrice delle risorse umane che in tutto il mondo implementano i progetti della Fondazione Avsi, in particolare quelli di educazione, agricoltura e sicurezza alimentare, formazione professionale e lavoro, protezione dell’infanzia, diritti umani, democrazia e pace, nutrizione, rafforzamento economico delle famiglie, salute, ambiente; oltre a sostenere a distanza 21.093 bambini, grazie al supporto e alle donazioni di famiglie, cittadini ed aziende.

Savelli, che è anche giornalista pubblicista con un trascorso negli anni ’90 alla redazione de Il Momento, in Avsi ha seguito per diversi anni i progetti recandosi direttamente sul posto con numerosi viaggi, specie in Africa e in Asia, visitando e monitorando l’andamento dei progetti particolarmente in Uganda, Congo, Sud Sudan, Myanmar, e anche in altre realtà zone di crisi come in Libano e ad Haiti. Quest’anno ha anche visitato le iniziative umanitarie in Costa D’Avorio, Paese di emigrazione verso l’Europa, e nell’area critica per la guerra in Ucraina.

"Avsi – sottolinea Chiara Savelli – lavora per un mondo in cui la persona, riscoprendo la sua dignità, possa essere protagonista del suo sviluppo e di quello della sua comunità, anche in contesti di crisi e di emergenza". Costantemente collegata anche in momenti difficili, attraverso le diverse tecnologie, e pronta a supportare situazioni di crisi, di emergenze, come in tempo di pandemia e di conflitti, Savelli sottolinea: "È un lavoro che mi permette di contribuire a costruire opere concrete di promozione umana e di pace in contesti spesso drammatici. Molti dei progetti che facciamo riguardano l’educazione perché crediamo sia la chiave per lo sviluppo e la pace".

La sua organizzazione non governativa, riconosciuta leader anche a livello internazionale, ha ora la sede principale a Milano, ma la sua origine è romagnola: è nata a Cesena dove ha un ufficio e fra i fondatori di Avsi vi fu anche il prete forlivese, don Francesco Ricci.

Domani sera (ore 20) Chiara Savelli racconterà a Forlì l’esperienza dei progetti Avsi nel mondo al Circolo Aurora (palazzo Albicini, corso Garibaldi 80), intervenendo alla conviviale natalizia ‘Parole e gesti di pace e di speranza’ proposta dall’associazione Agaping Aps, che festeggerà anche i suoi trent’anni di attività (info: agaping@alice.it), con la collaborazione di La Nuova Agape e Fondazione Alè. Interverranno Roberta Rossi, presidente di Agaping, e i giornalisti Alessandro Rondoni e Maria Depalma. Ospite anche l’ex portiere dell’Inter (e campione del mondo 1982) Ivano Bordon.