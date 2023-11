Chiara Tagliaferri e le donne di Eve Arnold

Ha saputo raccontare il XX secolo attraverso i volti e i corpi delle donne che ha ritratto, dalle icone, inarrivabili, del cinema e dello spettacolo fino alle persone comuni: lavoratrici, migranti, madri, bambine, studentesse, ballerine, modelle. Tutte immortalate con il solo intento di conoscere e far conoscere. Nel corso della sua lunga carriera, la fotografa americana Eve Arnold, alla cui opera è dedicata la mostra attualmente ospitata dal Museo civico San Domenico, ha riservato un’attenzione spiccata alla condizione femminile. Proprio delle donne di Eve Arnold si parlerà durante l’incontro con Chiara Tagliaferri, domani alle 17.30, al San Giacomo.

Scrittrice, autrice di trasmissioni radiofoniche e, insieme a Michela Murgia, dei libri e del podcast ‘Morgana: la casa delle donne fuori dagli schemi’, che raccontano storie di donne capaci di cambiare la storia, liberandosi dagli stereotipi di genere, Tagliaferri si soffermerà sui temi dell’emancipazione femminile, molto cari alla fotografa americana. Moderato dalla curatrice della mostra, Monica Poggi, l’incontro è parte del ciclo di appuntamenti (gratuiti e aperti al pubblico) ideati per approfondire alcuni motivi ispiratori della ricerca fotografica di Eve Arnold, in concomitanza con la mostra a lei dedicata. Fin dagli esordi, la fotografa americana (prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos, nel 1951) ha rivoluzionato i canoni della rappresentazione delle donne, tanto nei reportage d’inchiesta (come quello dedicato alle sfilate degli stilisti afroamericani ad Harlem) quanto nei ritratti delle dive del cinema – Marylin Monroe, Joan Crawford, Marlene Dietrich – catturati in momenti di intimità e riposo, rifiutando l’uso del fotoritocco come strumento di adeguamento a canoni di bellezza irrealistici.

C’è tempo fino al 7 gennaio per visitare la mostra ‘Eve Arnold. L’opera 1950-1980’, che è promossa dalla Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì con il comune di Forlì e realizzata in collaborazione con Camera (Centro Italiano per la Fotografia) di Torino, d’intesa con Magnum Photos. Gli orari di visita sono: dal martedì al venerdì, 9.30-19; sabato, domenica e giorni festivi, 9.30-20. La biglietteria chiude un’ora prima. La mostra è chiusa tutti i lunedì e nell’intera giornata del 25 dicembre.

Maddalena De Franchis